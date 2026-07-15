Los jugadores argentinos encontraron el "machete" de Pickford para los penales

Tras la victoria de la selección sobre Inglaterra por 2 a 1 en semifinales del Mundial 2026 se dio una insólita situación.

Luego del vibrante 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 , la Selección argentina se topó con un objeto inesperado en el arco de Jordan Pickford : una botella con anotaciones detalladas sobre la ejecución de los penales de cada jugador argentino. Messi, Nico González y el histórico fisioterapeuta "Daddy" D'Andrea fueron los primeros en leer el contenido.

La escena, nunca antes vista en un certamen mundialista, ocurrió cuando los futbolistas albicelestes celebraron el pase a la final en el césped del estadio. Al acercarse al área donde había estado custodiando el arquero inglés, encontraron una botella de agua que Pickford utilizaría como “chuleta” táctica.

En su exterior, un papel con la descripción minuciosa de la tendencia de cada pateador argentino: dirección preferida, altura, ritmo de carrera y hasta el gesto previo al disparo.

Lionel Messi, Nicolás González y Marcelo “Daddy” D'Andrea –masajista y figura emblemática del cuerpo técnico– se quedaron varios minutos revisando el escrito, entre la sorpresa y la curiosidad. Las anotaciones revelaban un trabajo de inteligencia de juego por parte del cuerpo técnico inglés, que había anticipado cada posible ejecución desde los doce pasos.

Afortunadamente para Argentina, el partido se definió en tiempo reglamentario, por lo que el “machete” no tuvo uso práctico. El hallazgo generó revuelo en los vestuarios y en las redes sociales, donde varios exjugadores calificaron la situación como “inédita”. La Selección, ahora con el foco puesto en la final, guardó el papel como anécdota de una semi para el recuerdo.