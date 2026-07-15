Asumió la responsabilidad: qué dijo Tuchel tras la derrota de Inglaterra ante la Selección Argentina

Thomas Tuchel habló después de la derrota de Inglaterra por 2-1 ante la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y defendió su planteo pese a las críticas. “No me arrepiento de nada”, afirmó el entrenador alemán, que reconoció el golpe por haber dejado escapar la ventaja en los minutos finales.

El técnico valoró el rendimiento de su equipo, aunque admitió que no logró sostener el partido después del gol de Anthony Gordon. “Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias”, aseguró. En la misma línea, agregó: “El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena”.

Tuchel explicó que Inglaterra terminó replegada por el crecimiento de Argentina y por la presión del resultado. “Argentina empezó a jugar asumiendo más riesgos, con más ritmo, con la sensación quizá de que ya no tenía nada que perder”, señaló. Luego reconoció: “Nosotros de repente jugamos la sensación de que teníamos mucho que perder”.

Ante los cuestionamientos por los cambios defensivos, el seleccionador inglés fue claro: “Soy responsable de ellas, yo las tomé, así que acepto la crítica”. También rechazó la idea de una maldición inglesa en los torneos grandes: “No creo en una maldición ni en nada de eso, ni que la historia se repite en estos momentos”.

Por último, Tuchel elogió a la Albiceleste y destacó el contexto que se vivió en Atlanta. “Fue un gran rival. Intentamos eliminar a los campeones del mundo, a un grupo de jugadores experimentados”, expresó. Además, reconoció el dolor por tener que jugar el partido por el tercer puesto ante Francia: “Nada de lo que se pueda decir en el vestuario puede quitar el dolor ni la decepción”.

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras el pase de la Selección Argentina a la final?

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección argentina y el respaldo de los hinchas.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", afirmó el entrenador.

De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", aseguró.

El entrenador consideró que "este equipo juega mejor cuando está en dificultad" y sostuvo que "si no entraba, perdíamos 1-0 con siete situaciones de gol. Buscamos hasta el final". También aseguró que Argentina fue "justa ganadora" y que el plantel está "preparado para afrontar lo que viene". "A estos jugadores no les pesa la responsabilidad. En el fútbol, como en la vida, hay que dejar todo hasta el final", señaló.

Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejó el espíritu competitivo del equipo.