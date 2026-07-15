Mundial 2026: las tapas de los diarios ingleses y españoles tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

El dairio inglés The Sun en su portada lleva el festejo de los argentinos con la bandera de Malvinas.

Los principales medios británicos y españoles mencionaron la remontada del equipo argentino que llevó a la selección albiceleste a la final del Mundial 2026 , en su partido contra España.

El diario británico The Guardian publicó “Inglaterra, con el corazón roto tras el dramático doblete de Argentina que le da el pase a la final del Mundial”. Además, hizo referencia a que los campeones del mundo celebraron la victoria ante Inglaterra con una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Con autocrítica, sostuvieron que “el destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal”.

Recordaron que el primer tiempo “fue una batalla física, pero igualmente emocionante”. Destacaron que “Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce”.

Por su parte, el diario The Telegraph tituló que “Argentina acabó con el sueño mundialista de Inglaterra con un cruel gol en el minuto 93”.

Señalaron cómo había pasado Inglaterra en los últimos mundiales y esta posibilidad tangible de llegar a una final tras ir por delante de Argentina en la primera parte del segundo tiempo.

“Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente”, publicó el medio inglés.

Y agregó: “La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años”.

También mencionaron que los jugadores celebraron con una pancarta tras la victoria sobre Inglaterra. E indicaron que “es casi seguro que el incidente será reportado a la FIFA, que prohíbe los lemas políticos en el campo”.

En tanto que, el diario The Sun en su portada titularon “Arrogancia de los argentinos” (Argie), en alusión a la bandera que llevaron los jugadores de la selección albiceleste al campo de juego que decía: “Las Malvinas son Argentinas”.

En la bajada publicaron: “Indignación de la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice que las Malvinas son de ellos tras eliminar a Inglaterra en el Mundial”.

En la nota, el medio sensacionalista escribió: "Los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas. Y a{adieron: "También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía sobre las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar".

"La Finalíssima"

Desde España, el medio catalán Mundo Deportivo destacó la remontada albiceleste de la mano de Lionel Messi. Titularon directamente "Finalíssima", en referencia al encuentro que no se pudo jugar antes del Mundial 2026 por diferencias entre la dirigencia de ambos países.

"Messicontra España. La ‘Finalissima’ que nunca se pudo disputar en la final del Mundial. La albiceleste de las remontadas imposibles, la que ha trabajado el músculo del corazón porque son cardíacos todos sus partidos. La Argentina marrullera, canchera, que muerde hasta el alma, la que se contagia de una grada que anima hasta acabar exhausta. La pasional Argentina contra la España que mejor juega a fútbol", escribieron en el medio catalán.

El diario El País destacó el triunfo argentino. "Argentina, una gran campeona que desafía a España tras remontar a Inglaterra". Indicaron que "la Albiceleste se come en el tramo final a un combinado inglés cicatero y jugará la final contra la Roja".

"A España le espera la campeona del mundo, de América y del orgullo. Nadie se rebela como ella contra su propia muerte. Lo volvió a hacer en las semifinales, pero con una diferencia sustancial respecto a las penurias que sufrió con Cabo Verde, Egipto y Suiza: esta vez no sobrevivió a su precariedad, sino que desató una tormenta de fútbol que se comió a una selección inglesa muy cicatera", en referencia al juego tacaño que exhibieron los ingleses al meterse atrás una vez logrado ir adelante en el marcador.