El VAR no las revisó: las dos polémicas que tienen como protagonista a Rice ante la Selección Argentina

El volante inglés quedó bajo la lupa por gestos frente a Messi y Enzo Fernández que reabrieron el debate sobre la Ley Vinicius.

La conversación entre Declan Rice y Lionel Messi en la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 , Declan Rice quedó en el centro de una jugada que volvió a poner bajo la lupa la llamada "Ley Vinicius" . En la misma secuencia, el mediocampista inglés se cubrió la boca mientras hablaba primero con Enzo Fernández y luego con Lionel Messi , en medio de un cruce cargado de tensión dentro del campo de juego.

La imagen llamó la atención porque esta norma comenzó a generar debate durante la Copa del Mundo. La regla apunta a sancionar a los futbolistas que se tapan la boca con la mano, la camiseta u otro elemento para ocultar lo que dicen en situaciones de confrontación con un rival. La intención es evitar insultos, provocaciones o expresiones discriminatorias que no puedan ser captadas con claridad por las cámaras.

En este caso, Rice apareció haciendo ese gesto en dos momentos consecutivos de la misma acción. Primero se lo vio cara a cara con Enzo Fernández y, segundos después, repitió el movimiento mientras intercambiaba palabras con Messi. La escena encendió rápidamente la discusión por la aplicación del criterio arbitral y por el alcance real de una regla que todavía resulta novedosa para muchos hinchas.

De todos modos, taparse la boca no implica una sanción automática. Para que la acción sea castigada, el árbitro debe interpretar que el gesto ocurre dentro de un contexto de discusión o provocación. Por eso, la jugada de Rice volvió a abrir el debate: el gesto existió, quedó registrado en la transmisión y ocurrió frente a dos jugadores argentinos, pero la decisión final depende de cómo el juez evalúe la situación dentro del partido.

La Ley Vinicius ya había generado antecedentes durante el Mundial 2026. El caso más resonante fue el de Miguel Almirón, quien fue expulsado por cubrirse la boca durante un diálogo con un rival, en una decisión que instaló el debate sobre el alcance real de la norma y la interpretación arbitral en situaciones de tensión dentro del campo de juego.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya tiene definido el escenario para el encuentro más esperado del torneo. La gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido, que tendrá como protagonistas a la Selección argentina y a su par de España, según supo la Agencia Noticias Argentinas, definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

Fecha y hora confirmada para la final del Mundial

El partido definitivo de la Copa del Mundo se llevará a cabo el domingo 19 de julio. El pitazo inicial del encuentro está pactado para las 16:00 horas (hora local / Este de Estados Unidos).

Día: Domingo 19 de julio de 2026

Horario de inicio: 16:00 (Hora ET) / 17:00 (Hora de Argentina) / 22:00 (Hora de España)

El escenario: MetLife Stadium de Nueva Jersey

El majestuoso MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (muy cerca de Nueva York), será el encargado de albergar el partido número 104 del torneo. Con una capacidad que supera los 82,500 espectadores, este recinto de la NFL se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol.