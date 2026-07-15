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en vivo ¡ES HOY! LA MAÑANA | NEUQUEN - 15 de julio de 2026 - 16:00

Mundial 2026 EN VIVO | ¡Aguanten corazones, aguanten! Ya juegan Argentina e Inglaterra

El equipo argentino ya tiene el once titular. Messi va por otra final del mundo ante un histórico rival de la selección, al que nunca enfrentó.

&nbsp;Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

 Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

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 Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

&nbsp;Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

 Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

&nbsp;Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

 Argentina e Inglaterra se enfrentan en Atlanta por un lugar en la final

EN VIVO

Argentina e Inglaterra juegan por la segunda semifinal del Mundial 2026 en Atlanta. El ganador enfrentará a España el domingo en Nueva Jersey.

La Albiceleste llega como vigente campeona y tras un camino de eliminación directa cargado de dramatismo. Superó a Cabo Verde en el alargue, dio vuelta un 0-2 ante Egipto en octavos y venció 3-1 a Suiza en cuartos, también en tiempo suplementario.

Inglaterra, en cambio, se metió entre los cuatro mejores manteniéndose invicta. El equipo de Thomas Tuchel ganó su grupo, eliminó a RD Congo y México, y dejó en el camino a Noruega 2-1 en la prórroga. Es su primera semifinal mundialista en ocho años.

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El minuto a minuto de Inglaterra - Argentina

Los equipos en la cancha

¡Vamos capitán!

Encabezado por Messi, la Selección ya hace trabajos precompetitivos.

Dibu ya se prepara en el verde de Atlanta

Equipos confirmados

La Selección argentina ya está en el estadio

Simeone por De Paul, el cambio que mete Scaloni

El periodista de TyC, Gastón Edul anticipó como sale Argentina desde el inicio: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián. Sale De Paul.

Hay pique hasta quien llega primero al estadio

Los colectivos de ambas delegaciones se encontraron en el camino. Argentina debía llegar después del equipo inglés, por lo que aminoro la marcha.

Hasta en la playa se vive la previa

¿Cuánta falta? Crece la ansiedad mundialista

Las formaciones probables para la semifinal del Mundial 2026

Lionel Scaloni afronta el cruce con dos dudas de titularidad. En el lateral derecho aparecen Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y en la mitad de la cancha se define entre Alexis Mac Allister o Nicolás González para acompañar a Enzo Fernández.

Las formaciones probables de Argentina serían: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del lado inglés, Tuchel repetiría su columna vertebral: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane como referencia de área.

El partido se disputa en el estadio de Atlanta, la misma sede donde Argentina protagonizó la remontada ante Egipto.

La previa

La previa se jugó también en las declaraciones. Scaloni pidió despojar al duelo de cualquier épica extra: "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa". Del otro lado, Kane elogió a Messi y anticipó que será "una ocasión única" enfrentarlo por primera vez.

El historial mundialista entre ambas selecciones suma cuatro cruces y una carga simbólica difícil de igualar. Para la Albiceleste, además, será la séptima semifinal en su historia en Copas del Mundo, un dato que dimensiona la regularidad del ciclo.

Con la definición de Francia y España ya resuelta del otro lado del cuadro, el vencedor de esta llave sabrá desde antes contra quién jugará la final. En la antesala también generó ruido la designación del árbitro, cuestionada por la prensa británica.

Argentina buscará repetir la historia reciente y meterse en una final del mundo por segunda vez consecutiva. Inglaterra intentará cortar esa racha y firmar una gesta que espera desde 1966.

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