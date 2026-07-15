Argentina e Inglaterra juegan por la segunda semifinal del Mundial 2026 en Atlanta. El ganador enfrentará a España el domingo en Nueva Jersey.
Mundial 2026 EN VIVO | ¡Aguanten corazones, aguanten! Ya juegan Argentina e Inglaterra
El equipo argentino ya tiene el once titular. Messi va por otra final del mundo ante un histórico rival de la selección, al que nunca enfrentó.
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Los equipos en la cancha
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¡Vamos capitán!
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Dibu ya se prepara en el verde de Atlanta
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La Selección argentina ya está en el estadio
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Simeone por De Paul, el cambio que mete Scaloni
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Hay pique hasta quien llega primero al estadio
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¿Cuánta falta? Crece la ansiedad mundialista
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Las formaciones probables para la semifinal del Mundial 2026
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La previa
La Albiceleste llega como vigente campeona y tras un camino de eliminación directa cargado de dramatismo. Superó a Cabo Verde en el alargue, dio vuelta un 0-2 ante Egipto en octavos y venció 3-1 a Suiza en cuartos, también en tiempo suplementario.
Inglaterra, en cambio, se metió entre los cuatro mejores manteniéndose invicta. El equipo de Thomas Tuchel ganó su grupo, eliminó a RD Congo y México, y dejó en el camino a Noruega 2-1 en la prórroga. Es su primera semifinal mundialista en ocho años.
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