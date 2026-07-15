Mundial 2026 EN VIVO | ¡Aguanten corazones, aguanten! Ya juegan Argentina e Inglaterra

Las formaciones probables para la semifinal del Mundial 2026

Lionel Scaloni afronta el cruce con dos dudas de titularidad. En el lateral derecho aparecen Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y en la mitad de la cancha se define entre Alexis Mac Allister o Nicolás González para acompañar a Enzo Fernández.

Las formaciones probables de Argentina serían: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del lado inglés, Tuchel repetiría su columna vertebral: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane como referencia de área.

El partido se disputa en el estadio de Atlanta, la misma sede donde Argentina protagonizó la remontada ante Egipto.