La contundente frase de Luis De La Fuente, técnico de España, finalista del Mundial

El entrenador elogió a sus futbolistas luego de la gran victoria por 2 a 0 sobre Francia en semifinales.

Entre la emoción y el orgullo, Luis De La Fuente no escatimó elogios para su equipo. La fenomenal actuación de España para ganarle 2 a 0 a Francia dejó a más de uno con la boca abierta y a los integrantes de la Furia con el pecho inflado de cara a la final del domingo en el Mundial 2026.

España espera por el ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra, que jugarán este miércoles en Atlanta en la segunda semifinal.

El entrenador de la Selección española demostró toda su alegría en la clasificación, al describir que dirige a “un grupo excepcional”.

El director técnico aseguró que quieren “seguir haciendo mejor las cosas”, y que intentan “conseguir” el objetivo de ser campeones del mundo nuevamente, aunque les “queda un paso más”.

El representativo español derrotó a Francia por 2-0 en un partido en el que fue ampliamente superior y clasificó a la segunda final mundialista de su historia, luego del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Con la alegría a flor de piel, a pesar de mostrarse calmado a partir de los nervios que aún mantenía, Luis De La Fuente mostró admiración por sus dirigidos, apenas terminada la semifinal.

“Es algo parecido a la felicidad y al orgullo”, comenzó a describir sus sentimientos el entrenador de 65 años, que rápidamente catalogó al grupo que conduce de “excepcional”, aunque todavía deben seguir “haciendo mejor las cosas”.

Luego de afirmar que tenía “mucha tensión acumulada”, en una “grandísima responsabilidad” como la que representa dirigir a España en un Mundial, el director técnico aseguró que se trataba de “un lujo sólo para elegidos” y destacó que se mantuvieron “fieles a una idea” que los llevó hasta la final.

La frase más relevante

Acerca de la previa del partido, De la Fuente calificó a la francesa como “una de las mejores selecciones del mundo”, pero sentenció también que el suyo es “el mejor equipo del mundo”.

“Estos jugadores merecen todo porque demuestran cada día su compromiso, solidaridad y talento”, continuó el entrenador, que caracterizó a la semifinal como “un espectáculo”, ya que sus jugadores “hacen fácil lo difícil”.

Por último, el director técnico comentó que se iba de la cancha “orgulloso y feliz”, que de a poco iba cayendo en lo que habían conseguido y agradecido con “las muestras de afecto, cariño y fuerza” de los simpatizantes, celebrando el “vínculo de la afición de todo un país”, para luego sentenciar: “podemos conseguir cosas muy importantes”.