Lamine Yamal prendió fuego la previa del España-Francia con una picante frase que involucra a la Argentina

Una de las figuras del seleccionado español habló en conferencia de prensa y se refirió al duelo ante los franceses. Qué dijo.

Las semifinales del Mundial 2026 son soñadas. Los cuatro primeros del ranking FIFA batallarán por un lugar en la final del certamen ecuménico que entró en la etapa de definición para definir al campeón: por un lado Argentina - Inglaterra con una carga emocional impactante y España - Francia , un duelo de alto vuelo que tendrá lugar este martes desde las 16 para definir al primer finalista.

En la previa al partido programado para la jornada de este martes, uno de los líderes futbolísticos de España como lo es Lamine Yamal prendió fuego la previa con fuertes declaraciones que no pasaron desapercibidas. Las mismas tuvieron lugar en la conferencia de prensa previo al partido.

El habilidoso jugador del Barcelona había confesado que es Francia quien debía "tener miedo" para el partido, y en esta conferencia de prensa le consultaron si se trataba de una mala interpretación de sus palabras. Lejos de negarlo, afirmó que el sentido de sus palabras era el correcto y que ningún partido, indirectamente incluyendo a la Argentina , le generaba temor: "No se me ha malinterpretado. Me preguntaron si me da miedo Francia y yo dije que obviamente no. Somos los campeones de Europa, no nos da miedo ningún partido".

"SOMOS LOS CAMPEONES DE EUROPA Y NO NOS DA MIEDO NINGÚN PARTIDO"



Lamine Yamal reafirmó su confianza en España para el partido ante Francia en las semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O5sPuC8bJz — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Por otra parte, afirmó que con sus 19 años (cumplió este lunes 13 de julio), no siente presión: "Juego como sé y nunca voy a jugar ni mejor ni peor de lo que sé. Solo doy lo que tengo, siempre al servicio del equipo y al máximo. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puedes hacer, no sientes presión".

Su análisis deportivo para el partido

"Es uno de los partidos que todo el mundo quería que se den en la Copa del Mundo. Los dos tendrán momentos, estarán atacando, intentaremos defender con lo que tenemos, pero será muy igualado", soltó.

Mundial 2026, semifinal: a qué hora juegan Francia y España la semifinal, posibles formaciones y dónde ver

El Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y este martes 14 de julio Francia y España abren las semifinales en Dallas, desde las 16. El ganador se instala en la final del domingo 19 en Nueva Jersey y espera por el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se juega el miércoles en Atlanta.

El duelo enfrenta a las dos selecciones que más credenciales acumulan en el torneo. Francia, subcampeona vigente y campeona en 2018, llega invicta y con la delantera más temida del campeonato. España, en tanto, volvió a una semifinal mundialista después de 16 años, tras eliminar a Bélgica en cuartos con un gol agónico de Mikel Merino.

Dónde ver Francia-España por las semifinales del Mundial 2026

En la Argentina, el partido se podrá seguir por Telefe, TV Pública, DSports y TyC Sports, además del streaming de Disney+. La transmisión arranca con la previa desde media tarde y el encuentro tendrá el clásico condimento de los horarios accesibles para el público local, que este miércoles tendrá su propia cita con la Selección.

La designación arbitral también se conoció: el juez del cruce será el salvadoreño Iván Barton, con más de 300 partidos oficiales dirigidos y experiencia previa en torneos de Concacaf. Su nombre no es menor en un partido de esta temperatura, con dos equipos que apuestan a ritmos distintos y a la disputa constante en la mitad de la cancha.

Las formaciones probables

Del lado francés, Didier Deschamps repetiría el once que venció 2-0 a Marruecos en Boston: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé, autor de siete goles en el certamen y máximo artillero del equipo.

En España, Luis de la Fuente todavía no confirmó su equipo. La defensa aparece como el sector más firme, mientras que la principal incógnita pasa por saber si Mikel Merino será titular o volverá a entrar desde el banco, como ocurrió en octavos y cuartos. Arriba, la duda es quién acompañará a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

El propio Yamal, que llegó a los 18 años con una vara altísima, respondió a las críticas por su rendimiento en el torneo. "Hay muchas posibilidades de que mi gran partido sea mañana", afirmó en conferencia de prensa. El extremo del Barcelona sostuvo que las expectativas externas no le modifican la manera de encarar los partidos grandes.

De la Fuente, por su parte, relativizó el favoritismo francés al recordar que España ganó los dos últimos enfrentamientos entre ambos. "Creo que están igual de preocupados", deslizó el entrenador, en referencia a las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Nations League.

Un historial cargado

El balance general favorece a España, con 18 victorias, 13 derrotas y 7 empates en 38 partidos. Pero en cruces de eliminación directa la estadística se invierte: Francia acumula cuatro triunfos y tres caídas. El único antecedente mundialista se dio en los octavos de final de Alemania 2006, cuando los galos remontaron y ganaron 3-1.

Hay además un factor logístico que asomó en la previa. España recorrió cerca de 15.500 kilómetros desde su debut en Chattanooga, entre Estados Unidos y México, mientras que Francia, con base en Boston, apenas superó los 5.000. Los jugadores españoles descartaron que el desgaste sea una excusa.