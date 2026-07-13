El angustiante pronóstico del astrólogo de Boca para el partido de Argentina e Inglaterra

Giorgio Armas lanzó una dramática predicción en la previa ante el cruce por semifinales, y lo que podría llegar a ocurrir durante el encuentro.

En la previa del cruce, Giorgio Armas, lanzó una dramática predicción sobre lo que podría ocurrir durante el encuentro.

La Selección Argentina ya está en semifinales del Mundial 2026 . Después de eliminar a Suiza con otra victoria agónica, el conjunto albiceleste se medirá ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , reeditando un clásico intercontinental que no se veía en un Mundial desde hace 24 años. En medio de la emoción por el partido, ya se conocieron algunas predicciones sobre lo que puede suceder.

En la previa del cruce ante Inglaterra, Giorgio Armas , conocido como "el astrólogo de Boca", lanzó una dramática predicción sobre lo que podría ocurrir durante el encuentro.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un partido con una enorme carga histórica y deportiva . Ambos llegan con la ilusión de alcanzar la final del Mundial 2026, en un cruce que promete emociones de principio a fin.

"¿Hace cuánto lo dije?"

Según el especialista en astrología, el partido será extremadamente parejo y podría definirse recién desde el punto del penal, con un papel determinante de Emiliano "Dibu" Martínez. También puso el foco en otra figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni: Lionel Messi

A través de su cuenta de X, Armas posteó: "¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales". Con su mensaje, anticipó un posible escenario cargado de tensión y dramatismo.

"Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo"

Sin embargo, Armas evitó anticipar cuál sería el desenlace de esta posible tanda de penales. Según explicó, el equilibrio entre ambos equipos hace difícil prever quién terminará imponiéndose en uno de los partidos más esperados del torneo.

Otra de sus predicciones estuvo relacionada al capital del equipo, asegurando que se tratará de una de las actuaciones más destacadas de Messi en este Mundial. "Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo", sostuvo en diálogo con TN.

El historial entre Argentina e Inglaterra

En mundiales, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces: la Albiceleste ganó en una ocasión, hubo un empate en el que avanzó la Albiceleste por penales y los ingleses tomaron la ventaja en tres encuentros. Ese historial añade contexto a un choque tradicional que vuelve a reaparecer en instancias decisivas del torneo.

Además, fuentes indicaron que en breve se comunicará el plantel arbitral que dirigirá el encuentro y definirá al segundo finalista. La confirmación sobre cuál selección figura como local será clave para la elección del uniforme; según el cronograma, la FIFA dará su veredicto oficial el martes, antes del choque del miércoles.

Por otra parte, según se conoció, la entidad argentina pidió jugar con la camiseta azul con negro, para no romper con la historia. Es que tanto en los triunfos conseguidos en México 1986 (cuartos de final) y Francia 1998 (octavos de final), el seleccionado utilizó camisetas de color azul oscuro. Sin embargo, en Inglaterra 1966 Corea-Japón 2002 fue derrotado y utilizó la tradicional camiseta celeste y blanco.

Aquel duelo del 86' tuvo a un Maradona estelar marcando un doblete histórico, con "el gol del siglo" y "la mano de dios", dos tantos que quedaron grabado por siempre debido a que el duelo ocurrió años posteriores a la guerra entre ambos países por las Islas Malvinas.

Lo positivo que entrelaza cada uno de los partidos es que a los tres partidos donde Argentina salió victoriosa, llegó como invicta tras ganar los tres partidos de la primera ronda.