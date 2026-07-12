Gianni Infantino no descartó que haya 64 selecciones en el Mundial 2030: "Será analizado"

El presidente de la FIFA advirtió que charlará con las principales federaciones para barajar una posible ampliación.

Gianni Infantino , presidente de la FIFA, volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones, apenas después de que el Mundial 2026 estrenara el formato con 48 participantes. La iniciativa será analizada una vez que finalice la actual edición del torneo.

La próxima Copa del Mundo tendrá una organización inédita: España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno por los festejos del centenario del certamen. Sin embargo, una ampliación podría modificar ese esquema.

El mandamás de la entidad aseguró que la chance de sumar 16 equipos más será discutida dentro de los organismos de la FIFA. “Es un tema que seguramente será analizado después de este Mundial” , explicó el dirigente suizo, quien consideró que el nuevo formato con 48 selecciones fue “un enorme éxito”.

OJO a esta información de @TheObjective_es sobre la FINAL del Mundial 2030



"Marruecos tiene controlados 22/37 votos del consejo de la FIFA para decidirlo"



"Se trabaja 24 horas al día con 10.000 obreros en el estadio de Casablanca" pic.twitter.com/0sNZRPo1ho — El Larguero (@ellarguero) July 9, 2026

El presidente de la FIFA defendió la idea de darle más espacio a países con menor tradición futbolística y argumentó que el crecimiento global del deporte justifica una apertura mayor. “Todas las naciones sueñan con competir en un Mundial”, afirmó.

La propuesta de un Mundial con 64 equipos había sido planteada originalmente en marzo de 2025 por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ante el Consejo de la FIFA. Poco después, Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, respaldó públicamente la iniciativa.

Por qué Sudamérica pide que haya más equipos en el Mundial 2030

Desde Sudamérica entienden que una edición especial por los 100 años de la cita máxima merece un formato diferente. Además, la ampliación podría beneficiar a la región, ya que permitiría aumentar la representación de las confederaciones y abrir más posibilidades de clasificación.

En caso de aprobarse, el Mundial 2030 tendría un formato mucho más extenso. La idea que circuló contempla 16 grupos de cuatro selecciones, con los dos primeros avanzando a una fase de eliminación directa con 32 equipos, similar a un cuadro tradicional. De esa manera, la competencia pasaría a tener 128 partidos: 96 correspondientes a la fase inicial y otros 32 desde los dieciseisavos de final hasta la definición del campeón. Sería un salto considerable respecto a la edición actual, que tendrá 104 encuentros.

EL MUNDIAL DE 2030 ¿CON 64 PAÍSES?



Infantino declaró que la FIFA analizará, post Copa del Mundo 2026, la posibilidad de sumar a 16 selecciones para la próxima edición



"Es un tema que sin duda será analizado y debatido en los comités correspondientes después de este… pic.twitter.com/khQTz0WfgX — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

Para Argentina, la modificación podría tener dos efectos principales. Por un lado, aumentaría la posibilidad de que la Albiceleste participe de un torneo con mayor presencia sudamericana y que más países de la región tengan chances de llegar al máximo certamen.

Por otro lado, una Copa del Mundo más grande también implicaría mayores exigencias organizativas para los países anfitriones. En el caso argentino, una ampliación podría abrir la puerta a recibir más partidos que el único encuentro actualmente confirmado.

La FIFA todavía no tomó una decisión y el debate recién comenzará después del Mundial 2026. Sin embargo, la propuesta ya cuenta con respaldo dentro de la Conmebol y podría transformar la edición del centenario en la Copa del Mundo más grande de la historia.