Deportivo Rincón volvió a perder de local y se quedó afuera una fecha antes

El representante neuquino tuvo una primera fase para el olvido y jugará la Reválida.

Fue derrota 1 a 0 en casa para Deportivo Rincón en la fecha 17 del Federal A: el equipo neuquino cayó 1 a 0 con Huracán Las Heras por el gol de penal de Alejando Toledo y se quedó sin chances de clasificar.

Otra caída que refleja el mal semestre que tuvo el León en la tercera categoría, donde incluso con cambio de técnico no encontró el rumbo y acumula cuatro derrotas seguidas.

Ahora dirigido por Germán Noce, el representante neuquino a nivel nacional no levanta cabeza y deberá jugar la Reválida, instancia en la que el primer objetivo es mantener la categoría y luego pasar a la larga pelea por el segundo ascenso.

Del otro lado, Huracán Las Heras consiguió un triunfo clave para sus aspiraciones y llegó a la última fecha de la Primera Fase dependiendo de sí mismo. El Globo mendocino se llevó tres puntos de oro desde Neuquén y quedó dentro de la zona de clasificación a la Segunda Fase del Federal A.

Después de un primer tiempo parejo y sin grandes diferencias entre ambos equipos, el conjunto visitante encontró la ventaja en el complemento. A los 32 minutos de la segunda parte, Toledo convirtió desde los doce pasos y marcó el único tanto de un partido que terminó siendo decisivo para la pelea por la clasificación.

Con esta victoria, Huracán alcanzó los 22 puntos y se ubicó cuarto en la tabla de posiciones de la Zona 3, dentro de los puestos que otorgan el pase a la siguiente instancia. El Globo llegará a la jornada final con la tranquilidad de saber que una victoria le asegurará la continuidad en la competencia.

Cómo salieron los otros partidos de la Zona 3 del Federal A

Por el mismo grupo, este domingo hubo dos empates sin goles. Por la mañana, en el duelo mendocino, FADEP igualó ante San Martín en un muy mal partido de fútbol que reflejó la producción futbolística de ambos equipos durante esta temporada.

Tampoco hubo emociones en el cruce cordobés entre Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto, aunque estos dos equipos mostraron una mejor versión futbolística a lo largo del torneo y consiguieron el objetivo de clasificarse a la próxima ronda.

Si bien las diferencias de puntos no han sido pronunciadas en la Zona 3, las calidades de los equipos quedaron marcadas durante la fase regular, a la que solamente le resta una fecha para finalizar. La definición por los últimos lugares promete máxima tensión.

Cipo ya clasificó: qué se le viene por delante

El sábado, Cipolletti había conseguido la clasificación antes de quedar libre. El Albinegro derrotó como visitante a Juventud Unida Universitario de San Luis con gol de Gonzalo Lucero y aseguró su presencia en la próxima instancia del campeonato.

Cipo ya conoce parte del camino que tendrá por delante: en la segunda Fase se medirá con los dos equipos cordobeses, Alvarado, Olimpo, Kimberley y Villa Mitre, en una zona que reunirá a varios de los candidatos del Federal A.

La última fecha definirá al último clasificado de la Zona 3. FADEP y Huracán Las Heras se enfrentarán entre sí en un duelo directo que determinará quién se queda con el cuarto lugar y quién deberá continuar su camino en la Reválida.