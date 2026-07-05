Cómo está la tabla del Federal A, cuando faltan dos fechas para terminar la etapa regular

Cipo empató de local y Deportivo Rincón no pudo como visitante. Los detalles de lo que queda en la fase clasificatoria.

El primer semestre del Federal A está llegando a su fin. Apenas le restan dos fechas a la etapa clasificatoria y tanto Cipo como Deportivo Rincón se jugarán mucho en los próximos días, aunque atraviesan realidades muy distintas.

Ubicado en la primera posición de la zona 3, el albinegro tiene solo un partido por delante, ya que tendrá libre en la última fecha. Por eso, pese a su lugar de privilegio bien ganado, necesita ir a ganar como visitante el próximo sábado ante Juventud Unida Universitario en San Luis.

El empate 2 a 2 con Argentino de Monte Maíz en La Visera dejó sabor a poco por cómo fue el partido. Cipo lo podría haber ganado tranquilamente y con esos puntos estaría prácticamente adentro. De todas formas, sigue dependiendo de sí mismo.

Omar Novoa

Deportivo Rincón está a seis puntos de Cipo con seis por jugar, pero su mayor problema es futbolístico. Cayó 1 a 0 con San Martín de Mendoza y lleva 23 sin ganar de visitante.

Fue la tercera derrota consecutiva para el León en este certamen, donde comparte el último lugar de la zona 3 con Juventud Unida de San Luis y en la próxima fecha será local de Huracán Las Heras.

El sábado, justamente el Globo había ganado 2 a 0 en un partido donde tuvo dos penales a favor. El primero lo falló Joel Lucero en el inicio del partido y el segundo lo transformó en gol Juan Francisco Bonet sobre los 20' del complemento.

El propio Bonet cerró la cuenta con su doblete a los 33' para los locales.

FADEP de Mendoza dio el golpe de la fecha, al superar 3 a 1 a Atenas en Río Cuarto. Lautaro Taboada abrió la cuenta para la visita a los 3', pero Mauricio "Totono" Mansilla lo empató rápido.

Pasando los 30', Enzo Kalinski sacó su chapa de campeón de América con San Lorenzo en 2014 y puso el segundo, mientras que Matías Persia estampó el 3-1 antes del descanso.

Atenas tuvo todo el segundo tiempo para cambiar el resultado pero no lo logró y por eso Cipo sigue como único líder. El 2 a 2 dejó sabor amargo en La Visera porque el equipo rionegrino tiene fecha libre en la última, pero por ahora está en lo más alto de la zona 3.

Además del choque Rincón-Huracán y Juventud-Cipo, también jugarán FADEP-San Martín y Argentino-Atenas.

A la próxima fase pasan los primeros cuatro y el mejor quinto de las zonas de 9 equipos. El resto van a la Reválida.