Neymar anunció que se retira de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial: "Se acabó"

El delantero de la Verdeamarela, que descontó en la histórica derrota ante Noruega, aseguró que no continuará jugando con el combinado nacional.

La eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo. Minutos después de la derrota por 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña .

Visiblemente emocionado y entre lágrimas, el delantero del Santos anunció el final de un ciclo de 16 años con la Canarinha. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí" , expresó en declaraciones a TV Globo, confirmando una decisión que ya se intuía por su edad y por las reiteradas lesiones que marcaron el tramo final de su carrera.

“INTENTÉ, INTENTÉ. AHORA TERMINÓ. COMENCÉ AQUÍ, TERMINÉ AQUÍ”. Neymar se RETIRA de la Selección de Brasil en entrevista con Globo. Fin de una era. pic.twitter.com/Mi5uFghJ8O

La despedida tuvo un fuerte valor simbólico. El Príncipe debutó con la selección mayor el 10 de agosto de 2010 frente a Estados Unidos, justamente en el entonces llamado New Meadowlands Stadium, hoy MetLife Stadium, el mismo escenario donde disputó su último partido con la Verdeamarela .

Aquella noche, con apenas 18 años, marcó un gol en su estreno y comenzó un recorrido que lo convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol brasileño. Una década y media después, ese mismo estadio fue testigo de su adiós definitivo tras una nueva frustración mundialista.

Durante su carrera con el Scratch disputó 130 partidos, convirtió 80 goles y repartió 59 asistencias, números que lo ubican entre los futbolistas más determinantes que vistieron la camiseta brasileña. Además de transformarse en el máximo goleador histórico de la selección, conquistó la Copa Confederaciones 2013, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y disputó cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Cómo jugó Neymar en su último partido frente a Noruega

Sin embargo, nunca pudo cumplir el gran sueño de levantar el trofeo más importante del fútbol. Frente a los nórdicos ingresó a los 67 minutos en reemplazo de Gabriel Martinelli cuando Brasil ya buscaba revertir un desarrollo complicado. Erling Haaland había sido la gran figura del encuentro con un doblete que dejó contra las cuerdas al equipo de Carlo Ancelotti.

En tiempo de descuento, Ney convirtió de penal el descuento definitivo tras una infracción sobre Casemiro, pero el gol apenas sirvió para decorar el resultado y no alcanzó para evitar una eliminación que significó otro duro golpe para la Verdeamarela. El pitazo final dejó una escena cargada de emoción. El 10 cayó de rodillas sobre el césped, rompió en llanto y fue inmediatamente rodeado por sus compañeros, que intentaron consolarlo mientras abandonaba el campo con enorme tristeza.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.



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La imagen recorrió el mundo y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde miles de hinchas brasileños le agradecieron por su trayectoria con la selección. Más allá de las críticas que recibió en distintos momentos de su carrera, el delantero cerró su historia con la Canarinha como uno de los jugadores más importantes de su generación y como una figura que marcó una época en el fútbol de Brasil.