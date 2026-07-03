Alerta por frío extremo en Neuquén: qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas para este sábado en parte de la provincia.

El intenso frío continúa golpeando a la provincia de Neuquén y promete no dar tregua durante los próximos días. Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por temperaturas extremas para varios sectores del interior.

En paralelo, desde Vialidad Nacional renovaron la advertencia para quienes deban transitar por las rutas nacionales debido a la presencia de heladas y hielo sobre la calzada.

El organismo solicitó circular con extrema precaución , disminuir la velocidad, respetar las recomendaciones de seguridad y consultar el estado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje.

Además, recordó que en las rutas nacionales de la provincia es obligatoria la portación de cadenas físicas, una medida indispensable ante las condiciones invernales que afectan gran parte del territorio neuquino.

Qué zonas de Neuquén están bajo alerta amarilla por frío extremo

De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla alcanza a sectores de la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

Asimismo, se verá afectado el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas.

Cual es el peligro del alerta amarillo

El alerta amarillo indica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para los grupos más vulnerables. Según explicó el SMN, las temperaturas extremadamente bajas pueden resultar peligrosas especialmente para:

niños y niñas.

personas mayores de 65 años.

personas con enfermedades crónicas.

Precaución en las rutas nacionales

A raíz de las intensas heladas registradas en la provincia, Vialidad Nacional recomendó evitar los desplazamientos durante la noche y la madrugada, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre el pavimento.

También pidió conducir a velocidad precautoria, respetar toda la señalización vial y mantenerse informado mediante los canales oficiales antes de emprender un viaje.

La advertencia comprende las principales rutas nacionales de Neuquén:

Ruta Nacional 22, principal corredor del Alto Valle.

principal corredor del Alto Valle. Ruta Nacional 40 , que atraviesa la provincia de norte a sur.

, que atraviesa la provincia de norte a sur. Ruta Nacional 231 , acceso al Paso Internacional Cardenal Samoré.

, acceso al Paso Internacional Cardenal Samoré. Ruta Nacional 234 , en la Región de los Lagos.

, en la Región de los Lagos. Ruta Nacional 237 , uno de los principales accesos hacia Bariloche.

, uno de los principales accesos hacia Bariloche. Ruta Nacional 242, que une Las Lajas con el Paso Internacional Pino Hachado.

Las autoridades insistieron en que la portación de cadenas físicas es obligatoria y recomendaron verificar el estado actualizado de las rutas antes de salir a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.