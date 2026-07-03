Mercurio retrógrado se viene fuerte en el amor para estos 5 signos del zodiaco: quiénes encontrarán el romance

Mercurio retrógrado en Cáncer tiene lugar entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026. ¿Cuáles son los 5 signos que encontrarán el amor durante este período?

El fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 tiene lugar el denominado Mercurio retrógrado en Cáncer . ¿Cuáles son los 5 signos que encontrarán el amor durante este período?

La segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presenta una singularidad: tiene lugar íntegramente en Cáncer , sin cambiar de signo, y arranca al lado de Júpiter, el planeta de la abundancia, que está en los últimos grados cancerianos antes de cambiar a Leo por el próximo año.

Los 5 signos que encontrarán el amor durante Mercurio retrógrado son Libra; Cáncer; Tauro; Piscis y Virgo .

Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 tiene lugar el denominado Mercurio retrógrado en Cáncer.

Cabe resaltar que durante el Mercurio retrógrado en Cáncer se amplifica todo lo vivido a lo largo del último año y alcanza a aquellas emociones guardadas como la nostalgia, los temas familiares y diversos sentimientos que quedaron archivados.

¿Por qué Libra; Cáncer; Tauro; Piscis y Virgo encontrarán al amor durante el Mercurio retrógrado en Cáncer?

En el caso de Libra, dispondrá de la ocasión de conectarse con personas que comparten sus mismos valores e intereses. De esta manera, diálogos casuales podrían derivar en el comienzo de una relación mucho más profunda de lo que podría imaginar. Así, descubrirá que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Para las personas nacidas bajo este signo la clave fundamental pasará por mostrarse auténticas y confiar en su intuición.

Para Cáncer -tan emocionalmente ligado al plano afectivo de su entorno más cercano- una amistad o un reencuentro podrían dar lugar al comienzo de una historia especial. La clave para este signo pasará por dejar atrás antiguos miedos y darles espacio a nuevas emociones. Para ello deberá ser genuino y expresar lo que siente verdaderamente.

En tanto, el Mercurio retrógrado para los taurinos puede significar un espacio único, que podría ayudar a favorecer las conversaciones sinceras y los sentimientos que permanecieron ocultos. La clave: no deberán caer en la impaciencia así como tampoco acelerar los tiempos para que ello suceda.

Para Piscis será un momento ideal para conocer personas con las que sentirá una conexión instantánea. Así, el Mercurio retrógrado en Cáncer conllevará para este signo un período de mucha sensibilidad y apertura emocional. Asimismo, se presenta como la etapa indicada para dejar atrás situaciones o experiencias que hasta entonces condicionaban su vida afectiva.

Para Virgo, es el momento oportuno para dejar de analizar cada detalle y permitirse disfrutar al máximo. Y es que el Mercurio retrógrado traerá oportunidades en el plano sentimental. Así, una conversación pendiente o un encuentro inesperado podrían modificar absolutamente su vida amorosa.

La segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presenta una singularidad: tiene lugar íntegramente en Cáncer, sin cambiar de signo.

Cabe reseñar que el fenómeno de Mercurio retrógrado, un fenómeno astronómico por el que el planeta más pequeño del Sistema Solar pareciera moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural, puede afectar a todos los signos del Zodíaco. Es habitual que podamos observar al planeta Mercurio moverse en el cielo de derecha a izquierda. Pero, cuando Mercurio está retrógrado, lo vemos retroceder. Pero lo cierto es que este aparentemente movimiento hacia atrás sucede porque la Tierra y Mercurio orbitan alrededor del sol a diferentes velocidades.

De acuerdo a este fenómeno de ilusión óptica, puede producirse un desajuste energético para quienes sienten las vibras de ese tránsito planetario. Y es por ello que durante este ciclo astrológico puedan percibirse dificultades comunicativas, confusiones o tensión emocional.