Hielo, nieve y despistes sobre rutas neuquinas: piden conducir con precaución

En menos de una hora se registraron dos siniestros viales sobre Ruta Siete Lagos. También sobre la Ruta 40, pero a la altura de Chorriaca.

La ola polar que azota Neuquén, con las bajas temperaturas, el hielo y la nieve provocó algunas dificultades por la baja visibilidad y complicó la circulación en distintos sectores de la provincia. Se registraron varios accidentes de tránsito por el despiste ante la fuerte presencia de hielo en las rutas neuquinas.

Durante el miércoles un despiste de un camión ocasionó la muerte de un conductor de 60 que regresaba desde Villa La Angostura hasta Zapala. A la altura de La Rinconada, sobre la Ruta 40, se despistó y desbarrancó, aparentemente, producto del hielo en ese sector de la calzada.

También en la jornada de ayer se registró el despiste de un camión, que no se desbarrancó porque una elevación del terreno nevado lo grenó en la banquina. Ocurrió a la altura de Chorriaca cuando el chofer del camión perdió el control y quedó soblado en su eje sobre la banquina. Se indicó que el conductor no resultó lesionado a pesar del fuerte impacto.

La ola polar continuó durante esta jornada, que fue una de las más frías en lo que va del incipiente invierno. Minutos después de las 14, el personal de la División Tránsito de San Martín de los Andes fue alertado por un siniestro vial en Ruta Siete Lagos, a la altura de Arroyo partido. Concurrió al lugar junto con Bomberos Voluntarios de Meliquina.

Gentileza FM del Lago

Tres personas mayores resultaron ilesas a pesar de que la camioneta pick-up Ford Ranger, que pertenecía a una flota oficial, se despistó debido a la formación de hielo en la calzada. Dijeron que el conductor perdió el control y quedó el vehículo sobre la banquina cubierta de nieve.

Minutos después, efectivos policiales también intervinieron en un segundo despiste. En este tampoco se registraron ocupantes lesionados.Circulaban eb un Citroën C3, que sería de una empresa de alquiler de vehículos, que tras el despiste quedó en la banquina.

Fuentes oficiales indicaron que ambos incidentes fueron provocados por las condiciones climáticas adversas, específicamente por la presencia de hielo sobre la calzada.

Restricciones vehiculares

Las condiciones climáticas adversas que afectan a Neuquén obligaron a implementar una nueva medida preventiva en las rutas. Vialidad Nacional anunció que quedará restringida la circulación del transporte de cargas y de pasajeros en todos los corredores nacionales que atraviesan la provincia.

La restricción comenzó a regir este jueves 2 de julio a partir de las 18 y, en principio, se mantendrá hasta las 9 del viernes 3. Durante ese período no podrán circular camiones, colectivos ni otros vehículos destinados al traslado de cargas o pasajeros.

Desde el organismo nacional explicaron que la decisión fue tomada para reducir los riesgos para quienes transitan por las rutas y permitir que los equipos encargados de los operativos trabajen de manera más segura y eficiente.

Por su parte, desde la División Tránsito de la Policía de la Provincia se reitera a la comunidad y a los turistas extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta Nacional 40, debido a la alta probabilidad de formación de hielo negro sobre la calzada durante las primeras horas de la mañana y la tarde-noche. Se recuerda circular a velocidad reducida, evitar maniobras bruscas y verificar la correcta portación de cadenas o cubiertas para hielo/nieve.