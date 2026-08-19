La toma comenzó durante la madrugada en un predio ubicado sobre calle Genco y Fogwill. El propietario del terreno ya habría realizado una denuncia.

Unas 60 familias ocuparon un terreno privado en Neuquén y aseguran que no se irán sin una solución.

Una ocupación de tierras comenzó durante la madrugada de este miércoles en un terreno privado ubicado sobre calle Genco y Fogwill, donde alrededor de 60 familias se instalaron y comenzaron a delimitar espacios dentro del predio. Los ocupantes aseguran que atraviesan desde hace años dificultades para acceder a una vivienda y anticiparon que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta.

Según relataron algunos de los vecinos que participaron de la toma, el terreno se encontraría abandonado desde hace más de una década y presentaría problemas vinculados con la acumulación de residuos, falta de iluminación y hechos de inseguridad.

Mientras tanto, el propietario del predio ya habría realizado una denuncia en las últimas horas. Durante la mañana hubo presencia policial en el sector y los ocupantes fueron advertidos sobre la posibilidad de que se disponga una orden de desalojo, aunque aseguraron que hasta ese momento ninguna resolución judicial había sido presentada en el lugar.

Una de las mujeres que participa de la ocupación explicó que se trata de vecinos autoconvocados que decidieron instalarse ante la falta de alternativas habitacionales. “Somos vecinos autoconvocados, ya nos cansamos de alquilar, de esperar respuestas del IPVU sin ninguna solución”, sostuvo en declaraciones con Canal 7 Noticias.

Claudio Espinoza

De acuerdo con su relato, muchas de las familias cuentan con inscripciones o trámites vinculados al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y algunas llevarían más de una década esperando una solución.

“Hay gente que está esperando hace más de 13 años en el IPVU”, señaló la vecina, quien remarcó que la intención del grupo es conseguir un lugar donde vivir y no realizar una operación comercial con los terrenos.

Los ocupantes pasaron la noche dentro del predio y aseguraron que durante esas horas no se registraron incidentes.

Claudio Espinoza

Hubo un contacto con el IPVU

Según explicaron desde el lugar, durante la noche se habría acercado una persona vinculada al IPVU, quien les habría indicado que este miércoles podían presentarse ante el organismo para analizar la situación de cada familia.

Los vecinos señalaron que la respuesta que recibieron fue que los casos se evalúan individualmente y las familias son convocadas de acuerdo con cada situación.

Sin embargo, quienes permanecen en el terreno consideraron que ya esperaron demasiado tiempo y reclamaron una intervención concreta. “El IPVU se puede acercar, puede mandar gente para saber quiénes somos, si tenemos antecedentes o no. Todo se puede hablar”, sostuvo una de las ocupantes.

Claudio Espinoza

Además, remarcaron que hay familias con niños dentro del predio y que, pese a la posibilidad de un desalojo, por el momento no tienen previsto retirarse. “Si estamos acá es porque lo necesitamos”, afirmó.

Expectativa por una posible orden de desalojo

Durante la mañana, según explicaron los ocupantes, fueron informados de que podría tramitarse una orden de desalojo debido a que se trata de una propiedad privada. “Hoy a la mañana nos levantamos con la sorpresa de que supuestamente va a haber una orden de desalojo, pero orden no trajeron ninguna. Dieron el aviso y dijeron que ahora va a venir”, relató una de las mujeres.

Ante ese escenario, las familias anticiparon que permanecerán en el terreno mientras esperan novedades.

En el sector se observó presencia policial de manera preventiva. Los vecinos señalaron que durante la noche los efectivos permanecieron durante un período en el lugar y luego se retiraron, mientras que durante este miércoles patrulleros pasaron en distintos momentos por la zona.

Claudio Espinoza

Comenzaron a dividir el terreno

Con el correr de las horas, los ocupantes comenzaron a organizar y dividir sectores del predio para distribuirlos entre las familias. Según explicaron, buscan que cada grupo pueda contar con una superficie similar y afirmaron que la ocupación responde exclusivamente a una necesidad habitacional.

“Nos vamos acomodando mediante el predio porque es muy grande y que cada uno agarre por igual”, explicó una vecina.

También sostuvo que la intención no es obtener los terrenos para posteriormente venderlos. “Es porque lo necesitamos, sino no estaríamos acá ni hubiéramos pasado la noche”, aseguró.

Claudio Espinoza

La convocatoria estaba prevista para el jueves

Los propios ocupantes confirmaron que la toma fue organizada previamente y que inicialmente estaba previsto ingresar al terreno durante la noche del jueves.

Sin embargo, ante la cantidad de familias interesadas, la decisión fue adelantar la convocatoria. “La idea iba a ser el jueves a la noche, pero ya eran muchas familias, así que se decidió que fuera ayer a la noche”, explicaron.

De esta manera, unas 60 familias permanecen en el terreno privado de calle Genko, mientras se aguardan definiciones por parte de las autoridades y de la Justicia tras la denuncia que habría efectuado el propietario.

Los ocupantes, por su parte, reiteraron que su intención es mantenerse en el lugar y reclamar una solución habitacional: “Acá nos vamos a quedar, no nos vamos a ir”.