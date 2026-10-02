Quién era y de qué murió la mujer que fue hallada en un canal en San Martín de los Andes

El descubrimiento ocurrió en plena madrugada y generó conmoción en la localidad. Con el correr de las horas se conoció la identidad.

Se conoció la identidad de la mujer hallada sin vida en el barrio Calderón.

La ciudad de San Martín de los Andes continúa conmocionada por el descubrimiento del cuerpo de una mujer dentro de un canal de riego. El pedido de auxilio de una vecina fue clave para el hallazgo, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de la 1 , en un sector de vertientes del Barrio Calderón. La Policía acudió al lugar y encontró a la víctima completamente sumergida.

Las autoridades confirmaron a LM Neuquén que el sector posee varias laderas inclinadas que, por las lluvias de los últimos días, se encontraban con una considerable cantidad de agua y una corriente fuerte.

Los policías se dirigieron hasta el punto indicado y recibieron el aviso sobre una persona que estaba dentro de un canal, cerca de una vivienda. Cuando llegaron, observaron a una mujer sumergida en el agua y sin movimiento. Los efectivos actuaron rápidamente para retirarla y evitar que fuera arrastrada. Sin embargo, la víctima ya no tenía pulso.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén (SIEN) examinó a la mujer y confirmó su fallecimiento.

Quién era la mujer hallada en el agua

Tras confirmarse su fallecimiento, las autoridades informaron al Ministerio Público Fiscal (MPF), que inició una investigación para descubrir la identidad de la fallecida y los motivos que provocaron el deceso.

La zona fue vallada y quedó bajo resguardo policial para permitir el trabajo de los peritos. Personal de Criminalística realizó las primeras tareas en el lugar y comenzó a reunir elementos que puedan ayudar a determinar qué ocurrió.

Esta tarde, la Justicia confirmó a LM Neuquén que la mujer fue identificada como Cintia Ríos, de 35 años de edad. El cuerpo fue reconocido por su progenitora.

Asimismo, el informe preliminar de autopsia que recibió hoy por la tarde el fiscal del caso, Hernán Scordo, descartó la posibilidad de que haya intervenido una tercera persona, así como el ejercicio de violencia.

Investigación en marcha

La investigación quedó a cargo del área judicial de la Comisaría 23ª de San Martín de los Andes. En un primer momento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que fue encontrado en el lugar. Además, como medida preventiva, el fiscal ordenó la detención de su pareja.

Sin embargo, el MPF informó que en las próximas horas quedará en libertad, debido a que de la información recopilada, tanto de las imágenes de cámaras de seguridad como de los elementos secuestrados durante el allanamiento a una vivienda -así como del resultado preliminar de la autopsia-, no surgieron elementos para mantener su detención.

La hipótesis de la muerte

Desde el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, explicaron que se requirieron estudios complementarios de anatomía patológica para precisar la causa de la muerte.

Una de las principales hipótesis es que la víctima habría resbalado en la zona que presentaba humedad debido al temporal de lluvia y cayó por una acequia de cemento hasta su desenlace fatal.

La teoría ahora deberá ser respaldada o descartada en función del avance de la investigación.