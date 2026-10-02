De presumir armas de fuego en redes y ejecutar amenazas a llorar al ser detenido: quién es "Lagrimita"

Tras viralizarse intimidando a vecinos con un arma en redes sociales, un sujeto fue capturado y rompió en llanto al verse acorralado.

El hombre que presumía sus armas de fuego rompió en llanto al momento de su captura por parte de la Policía de Guatemala.

Un hombre de 35 años pasó de presumir armas de fuego y ejecutar amenazas en las redes sociales a terminar llorando cuando fue detenido por la Policía en Guatemala , tras un operativo de allanamiento originado por la viralización de un video en el que amedrentaba a ciudadanos con una pistola.

“El operativo se originó después de que las autoridades conocieran un video que se hizo viral en diferentes plataformas sociales ”, informaron oficialmente las autoridades guatemaltecas en un reporte, en el cual se precisó que en las imágenes aparecía el sospechoso “con un arma de fuego en la mano y presuntamente intimidando a ciudadanos”.

A raíz de este video, integrantes de la División de Información Policial (DIP), la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros del Ejército de Guatemala, llevaron a cabo un fuerte operativo en el callejón Los Carrascas, Santa Marta I de la aldea El Jocotillo, Villa Canales.

Durante la detención, el hombre que presumía sus armas de fuego se lanzó al suelo y quiso evitar su captura.

En el marco de ese procedimiento, el individuo, cuyas iniciales corresponden a Fernando “N”, fue formalmente identificado bajo el alias de “Lagrimita”. En su vivienda, los agentes descubrieron y secuestraron una pistola ilegal Glock, cuatro tolvas y 43 municiones.

Al mismo tiempo, después de revisar las bases de datos institucionales, comprobaron que el detenido contaba con una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

Así fue la detención y el colapso de “Lagrimita”

Al verse acorralado por los agentes tácticos durante el allanamiento, el hombre perdió de manera abrupta la postura desafiante que exhibía de forma sistemática en internet.

Capturado alias “Lagrimita” con pistola ilegal y orden de captura



Constantemente amenazaba en las redes sociales con arma de fuego



En el callejón Los Carrascas, Santa Marta I de la aldea El Jocotillo, Villa Canales, investigadores de la DEIC capturan a Fernando “N”, de 35 años, pic.twitter.com/pq2SywDwa7 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2026

En ese momento, según detalló oficialmente la Policía Nacional de Guatemala, el acusado “se lanzó al suelo, comenzó a llorar, gritar y patalear para intentar evitar su arresto, sin lograrlo”.

Para confrontar su resistencia y evidenciar su participación en los hechos investigados, los oficiales intervinientes “le mostraron en un teléfono celular los mismos videos que él había subido”.

El origen de las investigaciones

Las tareas de inteligencia y las investigaciones de campo permitieron trazar la ruta digital del sospechoso hasta dar con su ubicación exacta en el departamento de Guatemala.

Antes de su detención, el detenido realizaba amenazas en las redes sociales con armas de fuego.

El entrecruzamiento de los datos aportados por la PNC, la DIP y el Ejército posibilitó coordinar el ingreso táctico al inmueble y la posterior detención de “Lagrimita, quien quedó acusado de cargos federales y locales.