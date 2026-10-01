Asesinato del neuquino en La Plata: van a juicio y su familia organiza una rifa para pagar a los abogados

La Justicia recibió las pruebas y la familia espera que se defina la fecha del juicio. Para afrontar los honorarios, sortearán 21 premios en diciembre.

La causa por el asesinato en La Plata avanza hacia el juicio y su familia organiza una rifa para pagar a los abogados.

La causa por el crimen de Pablo Mieres volvió a tener una novedad que renovó las expectativas de su familia. Después de meses de espera, desde tribunales solicitaron la presentación de las pruebas del expediente y ahora los familiares aguardan que se defina la fecha del juicio. Mientras tanto, organizan una rifa para poder afrontar los gastos de los abogados que llevan adelante la representación.

El último viernes, Luna Mieres, hermana de Pablo, recibió el llamado del abogado de la familia con una noticia que esperaban desde hacía tiempo. Desde tribunales se habían comunicado con el profesional para que presentara todas las pruebas reunidas en la investigación.

A partir de ese paso, les indicaron que podrían transcurrir entre 10 y 15 días hasta recibir novedades sobre la fecha del juicio. Todavía no existe un día confirmado, pero para la familia se trata de un avance importante dentro de un proceso que se extiende desde el crimen ocurrido en La Plata hace más de un año.

“Son pasitos gigantes, como decimos”, contó Luna en diálogo con LU5, quien explicó que ahora están pendientes de una respuesta que les permita comenzar a organizar todo lo que vendrá.

La expectativa de la familia es que el juicio pueda realizarse durante el próximo año. Para ellos, tener una fecha significa mucho más que conocer cuándo comenzarán las audiencias: también les permitiría organizar el viaje desde Neuquén, la estadía en La Plata y los recursos necesarios para acompañar el proceso judicial.

Qué se sabe de la investigación

Pablo Mieres, oriundo de Cutral Co, era secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Su muerte ocurrió el 17 de junio de 2025 y el caso tuvo repercusión nacional.

Por el crimen hay dos personas imputadas, Nicolás Arévalo y otra persona identificada como Perunetti. Durante la investigación se realizaron distintas pericias y se incorporaron registros que forman parte de la prueba que deberá ser analizada durante el proceso.

Uno de los elementos que había sido destacado por la familia fue el resultado de una pericia genética que dio positivo para Arévalo en los cordones utilizados para atar a Pablo y en una toalla. En el caso de Perunetti, el análisis genético mencionado por los familiares no había arrojado un resultado positivo.

Sin embargo, la investigación también incorporó otros elementos relacionados con él. Entre ellos se encuentran imágenes de cámaras de seguridad que lo muestran ingresando y saliendo del domicilio de Pablo en La Plata. Además, se investigó el uso de la tarjeta SUBE de la víctima y un intento de vender su teléfono celular después del crimen.

Ahora, con la presentación de las pruebas, la familia espera que el expediente avance hacia la instancia de juicio.

Una rifa para afrontar los honorarios

En paralelo con la espera judicial, los Mieres comenzaron a buscar la manera de reunir el dinero necesario para afrontar los costos del proceso. La familia tiene tres abogados, todos de La Plata, y todavía no conoce el monto definitivo que deberá pagar por sus honorarios.

Según explicó Luna, el costo dependerá de cómo se desarrolle el juicio, de la cantidad de jornadas que demande y de si finalmente son necesarias una o más instancias.

A eso se suman los gastos que deberá afrontar la familia para viajar desde Neuquén y permanecer en La Plata durante las audiencias.

“Comúnmente los juicios llevan tres semanas o un mes”, explicó Luna. Eso implica que, cuando llegue el momento, deberán contar con dinero para alojamiento, alimentación y traslado, además del pago a los profesionales que representan a la familia.

Por ese motivo, sus familiares del norte neuquino pusieron en marcha una rifa solidaria. La iniciativa se realiza principalmente desde Villa Nahueve, donde vive parte de la familia, y surgió a partir de la colaboración de vecinos que donaron los premios.

La rifa tiene 21 premios y cada número cuesta 15.000 pesos. El sorteo está previsto para el 20 de diciembre y se realizará en el norte neuquino.

Aunque la propuesta nació allí, la familia comenzó a difundirla en distintos puntos de la provincia. Luna contó que ya compraron números personas de Cutral Co, Neuquén capital, Centenario y otras localidades.

El dinero recaudado será destinado principalmente a cubrir parte de los honorarios de los abogados y a ayudar con los gastos que tendrá la familia cuando deba trasladarse a La Plata.

El esfuerzo de una familia que busca sostener la causa

Para los Mieres, reunir el dinero no es sencillo. Luna trabaja como cajera en una hamburguesería y su hermana es enfermera. Su papá, además, había comenzado los trámites para jubilarse, pero tuvo que postergarlos debido a la situación económica que atraviesan.

No es la primera vez que la familia organiza actividades para poder sostener los gastos vinculados con la causa. En otra oportunidad vendieron canelones y realizaron distintas iniciativas que les permitieron reunir fondos.

Ahora analizan volver a organizar otras propuestas, porque saben que la rifa será una ayuda, pero no necesariamente alcanzará para cubrir todos los gastos que deberán afrontar cuando comience el juicio.

“Se nos viene bastante complicado”, reconoció Luna.

El recuerdo de Pablo

En medio de la espera, la familia también intenta mantener presente quién era Pablo y cómo se vinculaba con las personas que lo rodeaban. Luna recordó que su hermano ayudaba a personas que estaban en situación de calle y que incluso había permitido que algunas permanecieran en su vivienda. También les llevaba comida y, durante los días de frío, café para ayudarlos a atravesar las bajas temperaturas.

“Pablo siempre estaba con el otro, Pablo siempre veía al otro y siempre que podía ayudaba siempre”, contó su hermana.

Ese recuerdo aparece ahora mientras la familia espera que la investigación llegue finalmente a la instancia de juicio. Para ellos, después de más de un año de incertidumbre, conocer la fecha representa una necesidad. “Necesitamos fecha de juicio”, resumió Luna.

Por ahora, deberán esperar la respuesta de los tribunales. Mientras tanto, la familia continúa reuniendo dinero para poder afrontar el proceso y prepara nuevas actividades de recaudación.

Quienes quieran colaborar con la rifa pueden comunicarse con Luna Mieres al 299 589-3541. El número tiene un valor de 15.000 pesos y, una vez realizada la transferencia mediante Mercado Pago, se asigna el número correspondiente para participar del sorteo del 20 de diciembre.