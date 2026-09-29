Revelan videos del crimen del joven asesinado de un piedrazo en la cabeza al salir de un boliche

Las imágenes permiten reconstruir los últimos minutos antes del ataque y aportan una nueva pista a la investigación, que ya tiene cuatro detenidos.

Las imágenes registraron los momentos previos al crimen que terminó con la muerte del joven de 22 años en Ezeiza.

Se conocieron nuevos videos del crimen del joven asesinado de un piedrazo en la cabeza al salir de un boliche en Ezeiza. Las imágenes permiten reconstruir parte de la secuencia ocurrida antes del ataque .

En las grabaciones aparece Tomás Ezequiel Rojas cuando dejó el local acompañado por dos amigos. El material registra sus últimos minutos antes del episodio que terminó con su muerte.

Por el crimen hay cuatro personas detenidas y la investigación avanza para determinar cómo ocurrió el ataque. La Fiscalía señala a uno de los acusados como el presunto autor material del asesinato.

El video previo al crimen

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del boliche Egipto y muestran a Rojas cuando salió del lugar a las 5.48 junto a dos amigos. Según la investigación, el grupo había tenido una discusión con otros jóvenes dentro del local.

Poco después, a unas 15 cuadras del boliche, los grupos volvieron a encontrarse en la zona de las calles Presidente Perón y French. Allí se produjo el enfrentamiento que terminó con Rojas herido de gravedad.

Otro registro de una cámara de vigilancia captó el momento en que uno de los jóvenes arrojó una piedra que impactó en la cabeza de Rojas. El joven murió poco después como consecuencia del ataque.

Cuatro detenidos

Por el crimen fueron detenidos Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; Gastón Saliega, de 19; y Emanuel Rivas, de 18.

Para la fiscal Florencia Bellocq, a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, Montuelle sería el presunto autor material del ataque. Esa conclusión surgió del análisis del video del piedrazo y de otras cámaras de seguridad de la zona.

La causa está caratulada como “homicidio” y los investigadores continúan analizando las imágenes para reconstruir toda la secuencia del enfrentamiento.

El crimen

Tomás Ezequiel Rojas fue asesinado de un piedrazo en la cabeza afuera de un boliche. El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo y su primer capítulo fue en el boliche Egipto, ubicado sobre la Ruta 205. En ese boliche se produjo una discusión entre dos grupos que continuó después de que los involucrados abandonaron el establecimiento.

Lejos de terminar en la puerta del local, el conflicto siguió a unas 15 cuadras. Los jóvenes volvieron a cruzarse en inmediaciones de Presidente Perón y French, del otro lado de la Ruta 205, donde comenzó un nuevo enfrentamiento.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, uno de los grupos estaba integrado por cuatro jóvenes y el otro por tres. En medio de la pelea comenzaron a arrojarse piedras y uno impactó directamente en la cabeza de Rojas.

La gravedad del golpe provocó la muerte del joven en el lugar. Después del ataque, los participantes de la pelea se dispersaron antes de la llegada de los efectivos policiales. La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas.

La Justicia investiga cómo comenzó el ataque

Uno de los puntos que buscan reconstruir los agentes de la justicia es qué ocurrió desde la primera discusión dentro del boliche hasta el segundo encuentro en la calle.

La distancia entre ambos lugares indica que el enfrentamiento tuvo dos momentos distintos y que los grupos volvieron a cruzarse después de abandonar el establecimiento.

También se intenta determinar si existieron amenazas o agresiones previas y de qué manera se desarrolló la pelea final. Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para seguir el recorrido de los sospechosos e identificar a quienes habrían participado del ataque.

Rojas era oriundo de Cañuelas y tenía apenas 22 años. Su cuerpo debía ser trasladado a la morgue de Lomas de Zamora para realizar los estudios forenses que permitan precisar las características de la lesión fatal.