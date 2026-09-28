Mataron a un joven de un piedrazo en la cabeza afuera de un boliche: cómo fue el brutal crimen

La víctima tenía 22 años y murió antes que pudieron trasladarlo al hospital. Hay cuatro detenidos.

Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años y murió tras recibir un piedrazo en la cabeza.

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo en la cabeza afuera de un boliche. Por el brutal crimen fueron detenidos cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años.

El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo y su primer capítulo fue en el boliche Egipto , ubicado sobre la Ruta 205. En ese boliche se produjo una discusión entre dos grupos que continuó después de que los involucrados abandonaron el establecimiento.

Lejos de terminar en la puerta del local, el conflicto siguió a unas 15 cuadras. Los jóvenes volvieron a cruzarse en inmediaciones de Presidente Perón y French, del otro lado de la Ruta 205, donde comenzó un nuevo enfrentamiento .

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, uno de los grupos estaba integrado por cuatro jóvenes y el otro por tres. En medio de la pelea comenzaron a arrojarse piedras y uno impactó directamente en la cabeza de Rojas.

Los cuatro jóvenes detenidos por el crimen de Tomás Rojas quedaron a disposición de la Justicia (Foto: Diario UNO).

La gravedad del golpe provocó la muerte del joven en el lugar. Después del ataque, los participantes de la pelea se dispersaron antes de la llegada de los efectivos policiales. La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas.

La investigación ahora está concentrada en determinar quién arrojó la piedra que provocó la lesión fatal y reconstruir la responsabilidad de cada uno de los participantes. Los efectivos comenzaron a revisar cámaras instaladas en la zona y a reunir testimonios sobre los movimientos de ambos grupos.

Quiénes son los cuatros detenidos por el brutal crimen de Tomás

A partir del análisis de las imágenes, la Policía identificó a varios de los sospechosos. El primero en ser detenido fue Emanuel Rivas, de 18 años, señalado como uno de los integrantes del grupo desde el cual habrían partido los piedrazos.

La pesquisa continuó con tres allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Durante esos procedimientos fueron arrestados Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; y Gastón Saliega, de 19. De esta manera, quedaron cuatro detenidos vinculados con el episodio.

Según la información incorporada inicialmente al expediente, Montuelle aparece señalado como el presunto autor material del lanzamiento que alcanzó a Rojas. Esa hipótesis todavía forma parte de la investigación, que intenta establecer con precisión quién arrojó la piedra y qué intervención tuvo cada acusado.

La Justicia investiga cómo comenzó el ataque

Uno de los puntos que buscan reconstruir los agentes de la justicia es qué ocurrió desde la primera discusión dentro del boliche hasta el segundo encuentro en la calle.

La pelea comenzó dentro del boliche Egipto y continuó varias cuadras después (Foto: El Diario Sur) .

La distancia entre ambos lugares indica que el enfrentamiento tuvo dos momentos distintos y que los grupos volvieron a cruzarse después de abandonar el establecimiento.

También se intenta determinar si existieron amenazas o agresiones previas y de qué manera se desarrolló la pelea final. Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para seguir el recorrido de los sospechosos e identificar a quienes habrían participado del ataque.

Rojas era oriundo de Cañuelas y tenía apenas 22 años. Su cuerpo debía ser trasladado a la morgue de Lomas de Zamora para realizar los estudios forenses que permitan precisar las características de la lesión fatal.

La causa quedó caratulada como homicidio y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el crimen.