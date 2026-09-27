Más de 6.500 personas fueron parte de Mi Ciudad Corre: "Es una carrera que ya está consolidada"

La Isla 132 se convirtió en el escenario principal de la quinta edición de esta carrera. Hubo recorridos competitivos y recreativos para toda la familia.

Este domingo se llevó adelante la quinta edición de Mi Ciudad Corre , donde más de 6.500 personas de distintos puntos del país se congregaron en la Isla 132 para ser parte de la corrida competitiva y recreativa por la costa de los ríos Limay y Neuquén.

A partir de las 9 horas, cientos de runners entraron en calor con las coreos de Jorge Da Rodda y un grupo de bailarinas con toda la energía, para dar comienzo a un evento masivo que se da en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad de Neuquén.

Los participantes llegaron con sus familias e hijos, quienes los esperaban ansiosos en la largada y otros grupos familiares que participaron juntos. La propuesta contempló las distancias de 21K y 10K competitivas, 5K recreativa, 2K Infancias y la caminata de 2K con animales no humanos.

"Viene la familia, que camina, que participa. En esta oportunidad de Mi Ciudad Corre cambiamos el recorrido de esta carrera, la trajimos al paseo costero que hace muy poquito inauguramos 3km sobre el río Neuquén", destacó la jefa de Gabinete María Pasqualini en diálogo con LM Neuquén.

"Mi Ciudad Corre representa la oportunidad de disfrutar de nuestra hermosa ciudad"

A las 9.30 horas puntual, con el sol en su máximo esplendor, largó la carrera. En primer lugar, lanzaron los participantes de las instancias competitivas de los 21 y 10 kilómetros, seguidos por las carreras recretativas donde las infancias y adolescentes tuvieron su papel protagónico en la de 2km.

En esta última carrera recreativa, la ganadora fue Sofía, una adolescente de 14 años que llegó sola al paseo costero para participar de la instancia deportiva. Acostumbrada a participar en estos eventos, se mostró emocionada con su medalla de ganadora. "Hago otros deportes, por lo que estoy acostumbrada a correr y por eso me quise meter", dijo en diálogo con este medio.

Maria Isabel Sanchez

"Es una fiesta de la ciudad y además hay algo muy importante: que entre los inscriptos han venido a competir de La Pampa, de Mendoza, de Buenos Aires. Es decir que esta carrera ya está consolidada y como nosotros decimos, somos una ciudad con perfil turístico y estos eventos deportivos consolidan ese perfil", destacó Pasqualini.

En este sentido, el intendente Mariano Gaido remarcó "Neuquén se ha transformado en una ciudad deportiva, cultural, pero en este caso Mi Ciudad Corre representa la oportunidad de disfrutar de nuestra hermosa ciudad, de los paseos costeros".

Muchos participantes también se acercaron con sus mascotas. Con una camiseta rosa con la consigna "Neuquén ama a los animales", decenas de mascotas desfilaron por el paseo costero. Los animales tuvieron controles veterinarios previo a comenzar el recorrido y un espacio especialmente previsto para reducir su exposición al ruido y a la concentración de personas.

Maria Isabel Sanchez

"Mucha gente, la verdad que la organización muy buena y tuvimos la medalla que queríamos. Lo tratamos de hacer en un ritmo acorde y logramos una medallita. Venía entrenando pero muy poco, hace dos semanas arrancamos bien el entrenamiento", comentó Pablo, uno de los participantes de la carrera recreativa de 5k.

Luego de una noche de tormenta, la jornada a pleno sol convocó a cientos de familias neuquinas y ciudades aledañas como también de diversas provincias a la vera del río, tanto para participar pero también para ser parte de este evento de gran magnitud que celebra el aniversario de la ciudad capitalina.

Al finalizar la carrera, los participantes recibieron frutas e hidratación en puntos estratégicos ubicados al costado del espacio exclusivo para los corredores, mientras otros se sacaban fotos con sus familias y compartían un mate.

Quien se llevó todos los aplausos fue el flamante ganador de la instancia competitiva de 21 y también Ivana Colipi, oriunda de Piedra del Águila, quien se llevó el primer puesto en los 10k y un premio de $250.000.

Maria Isabel Sanchez

El operativo de seguridad y salud en Mi Ciudad Corre

La secretaria de Emergencias y Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, indicó en diálogo con LM Neuquén que el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) se preparó para dos eventos masivos este domingo. Uno de ellos la carrera en la Isla 132 y también en la peregrinación hacia la Virgen en Centenario.

En particular con Mi Ciudad Corre, Ortiz Luna mencionó que alrededor de 10.000 personas se encontraron en el paseo costero este domingo, por lo que los equipos del SIEN se encontraron preparados para todo tipo de asistencia.

"En la base donde sale la carrera tenemos un puesto médico avanzado que es un hospital y tenemos varios móviles que son de respuesta inmediata que van acompañando a los corredores. Implementamos también las bicis, hay 3 bicis con enfermeros equipados y personal caminante que van a ir acompañando todo el recorrido de la carrera", explicó la secretaria.

"La posibilidad de patagologías como enfermedades cardiovasculares o paro cardiorespiratorio en una carrera es alta, por eso tenemos todos los equipos muy entrenados", agregó.