En fotos: así fue el inicio de la final de la Copa Robótica 2026 en Neuquén

El evento reúne a más de 240 estudiantes de todo el país en el Centro de Convenciones Domuyo. Combina programación, inteligencia artificial y trabajo en equipo.

Estudiantes y docentes de toda Argentina llegaron a la capital para competir en el evento.

Después de casi seis meses de competición, la Copa Robótica Educabot 2026 comenzó su definición . Este viernes el Centro de Convenciones Domuyo recibió a más de 240 estudiantes de todo el país que buscan ganar la final y coronarse campeones.

A lo largo de dos jornadas, 48 delegaciones se disputarán el primer puesto para levantar la copa y obtener el pase al mundial de robótica FIRST Global Challenge 2027 .

Cada equipo está integrado por cinco estudiantes y un mentor. La competencia combina robótica, programación, inteligencia artificial y trabajo grupal.

Durante 2026 participaron más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas, organizados en 3.018 equipos de diferentes puntos del país. Para el próximo año, el CEO y cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi, anticipó que proyectan alcanzar a 50.000 estudiantes.

La final de la Copa Robótica Educabot se definirá este sábado 26 de septiembre. Los tres primeros puestos recibirán además un total de 100 millones de pesos en tecnología educativa, que será distribuida entre las escuelas y las provincias.

Sebastián Fariña Petersen

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