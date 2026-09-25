Con más de 240 estudiantes, comenzó en Neuquén la final de la Copa Robótica 2026

El evento reúne a 48 delegaciones en el Centro de Convenciones Domuyo. Este sábado se definirán los ganadores que representarán a Argentina a nivel mundial.

La final de la Copa Robótica Educabot 2026 comenzó este viernes en Neuquén con más de 240 estudiantes de todo el país que llegaron al Centro de Convenciones Domuyo para disputar la instancia decisiva de esta competencia que combina robótica, programación, inteligencia artificial y trabajo en equipo.

El evento reunió a 48 delegaciones provenientes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cinco estudiantes y un mentor por equipo. Después de un recorrido que se extendió durante varios meses, los finalistas se enfrentan con el objetivo de convertirse en campeones nacionales y conseguir el pase al FIRST Global Challenge 2027 , el mundial de robótica educativa.

La magnitud de la final refleja el crecimiento que experimentó la competencia: durante 2026 participaron más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas, organizados en 3.018 equipos de diferentes puntos del país.

Sebastián Fariña Petersen

La ceremonia inaugural contó con autoridades provinciales y municipales, representantes de las organizaciones involucradas y referentes del sector educativo y tecnológico. Además, durante el acto se entregó la declaración de interés legislativo otorgada a la Gran Final Nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 por su aporte al desarrollo educativo, tecnológico y a la promoción de la innovación y la programación.

Uno de los momentos particulares de la jornada se produjo cuando los estudiantes participaron de una comunicación por videollamada con David Schneider, académico e ingeniero en sistemas de la Universidad de Cornell que ha colaborado con la NASA. La apertura también incluyó presentaciones artísticas antes de dar paso a la competencia.

Sebastián Fariña Petersen

La Copa Robótica no se detiene: proyecta alcanzar a 50.000 estudiantes en su próxima edición

Felipe Herrera Zoppi, CEO y cofundador de Educabot, puso el foco en el crecimiento de la iniciativa y, principalmente, en el camino que recorrieron los jóvenes para llegar a la instancia nacional.

“Fueron más de 15.000 los que participaron este año. El año pasado fueron casi 1.500 y el año que viene van a ser 50.000”, anticipó. “Fueron más de 15.000 los que participaron este año. El año pasado fueron casi 1.500 y el año que viene van a ser 50.000”, anticipó.

Herrera Zoppi remarcó además una de las particularidades de la Copa: los participantes no solamente deben preocuparse por el funcionamiento de su propio robot, sino también colaborar con otros equipos. La competencia se disputa mediante alianzas y eso obliga a que los estudiantes trabajen en conjunto incluso con quienes pueden convertirse luego en sus compañeros dentro de la arena.

Sebastián Fariña Petersen

“Acá no gana el que tiene el mejor robot”, sintetizó. Y agregó: “Hay un componente de suerte, hay un componente de compromiso con los demás equipos”.

Para el referente de Educabot, llegar a Neuquén ya representa un logro para los finalistas. “Acá sale un ganador, algunos otros premios, pero ya llegar acá los hace parte del 1,5% de los que participaron”, expresó.

Sebastián Fariña Petersen

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, celebró que Neuquén vuelva a convertirse en sede del encuentro nacional y destacó la presencia de estudiantes que visitaron la provincia por primera vez.

“Esto sucede acá en Neuquén, no es casualidad. Hay una clara decisión de gobierno de invertir en nuestros jóvenes y de apostar por nuestros jóvenes y de generar espacios para que ellos aprendan, para que ellos compitan, para que ellos incursionen en tecnología en este caso”, señaló.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó el crecimiento de la participación neuquina.

En la segunda edición de la Copa en la que participa la provincia hubo 268 equipos en la instancia provincial, lo que ubicó a Neuquén como la tercera jurisdicción en participación para llegar a la final nacional.

Sebastián Fariña Petersen

Dos equipos de Neuquén buscan consagrarse campeones de la copa

Entre las 48 delegaciones hay dos equipos que representan a Neuquén y que consiguieron su lugar después de superar las diferentes etapas de clasificación: Casi Media Docena, del Colegio Neuquén Oeste, y Wind Warriors, de la EPET N° 25 de Plottier.

Casi Media Docena está integrado por Mia, Yenedel, Lucila, Emiliano y Jazmín. Su recorrido comenzó con diferentes desafíos desarrollados desde la escuela. Además de producir videos y superar distintas consignas, el grupo presentó como proyecto un tacho inteligente pensado para beneficiar a la institución.

La clasificación definitiva llegó en la semifinal provincial disputada en Zapala, donde consiguieron quedarse con el primer puesto.

“Ahora, con muchos nervios, venimos a pasarlo bien más que nada, a una nueva experiencia, pero nuestra meta es llegar al primer puesto”, contaron los estudiantes a LM Neuquén durante la primera jornada. “Ahora, con muchos nervios, venimos a pasarlo bien más que nada, a una nueva experiencia, pero nuestra meta es llegar al primer puesto”, contaron los estudiantes a LM Neuquén durante la primera jornada.

Sebastián Fariña Petersen

El segundo representante provincial es Wind Warriors, de la EPET N° 25 de Plottier, integrado por Jana, Mateo, Joaquín, Jeremías, Lucas y Ezequiel.

El equipo también atravesó diferentes etapas de producción de contenidos, presentación de ideas y competencia hasta conseguir el segundo lugar en la instancia provincial y asegurarse un lugar en la gran final.

“Mucha emoción, queremos dejarlo todo, ya que nos costó mucho llegar hasta acá”, expresaron a LM Neuquén. “Mucha emoción, queremos dejarlo todo, ya que nos costó mucho llegar hasta acá”, expresaron a LM Neuquén.

El camino, reconocieron, estuvo atravesado por varios inconvenientes técnicos con el robot que debieron solucionar a medida que avanzaban. “Al final se fueron solucionando con el tiempo y pudimos quedar segundos. Ahora queremos dejarlo todo acá sin ningún problema y con la mente concentrada”, explicaron.

Sebastián Fariña Petersen

No todos los integrantes llegaron al certamen con los mismos conocimientos previos de programación y robótica, una característica que coincide con uno de los objetivos centrales de la propuesta: no es necesario contar con experiencia previa para participar de la Copa.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo fue el recorrido de todos los estudiantes en la Copa Robótica

Micaela Unamuno, codirectora de Operaciones de Educabot, explicó a LM Neuquén que la competencia nació con el objetivo de llevar la robótica a todo el país y que el proceso completo se extiende durante seis meses.

“El espíritu es 100% educativo, en donde buscamos que estudiantes de distintas escuelas, en este caso distintas provincias incluso, puedan lograr un objetivo en común aprendiendo a programar”, explicó Unamuno.

La próxima edición promete dar un nuevo salto. Después de superar los 15.000 participantes durante 2026, la organización se fijó como objetivo alcanzar 50.000 estudiantes en 2027.

Sebastián Fariña Petersen

“El año pasado tuvimos 3.000 y este año tuvimos 15.000, así que seguimos apostando a triplicar, quintuplicar nuestros números siempre”, indicó la referente de Educabot. “El año pasado tuvimos 3.000 y este año tuvimos 15.000, así que seguimos apostando a triplicar, quintuplicar nuestros números siempre”, indicó la referente de Educabot.

“Nuestro sueño es que todos los estudiantes de nuestro país puedan tener una experiencia por lo menos de acercamiento, de exploración, para poder conocer quizás una disciplina que no conocían y también para despertar talento”, agregó.

Sebastián Fariña Petersen

El vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, destacó por su parte la expansión que tuvo el encuentro respecto de su primera realización en Neuquén. “En la segunda ya vinieron todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, México, Estados Unidos, una delegación también de Chile. Tuvimos una comunicación en vivo con la NASA, hay gente del MIT también buscando talentos. O sea, el crecimiento fue exponencial”, sostuvo.

Bolan también adelantó que Argentina trabaja en una postulación para recibir una futura edición del mundial de robótica, posterior a la competencia internacional prevista en España.

“Lo haríamos en Buenos Aires en 2028, gracias al trabajo que viene haciendo Neuquén”, aseguró. “Lo haríamos en Buenos Aires en 2028, gracias al trabajo que viene haciendo Neuquén”, aseguró.

La gran final de la Copa Robótica

La actividad continuará este sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, donde se desarrollará la segunda y definitiva jornada de la Copa Robótica Educabot 2026 y se conocerá al equipo campeón nacional.

Los partidos oficiales se retomarán a las 9. La primera tanda de competencia se extenderá hasta las 13.

Luego de un intervalo, los partidos continuarán de 14 a 16. Para las 16 está previsto el sorteo de los cruces finales, que determinará cuáles serán los ocho equipos que avanzarán a la instancia decisiva del certamen.

Sebastián Fariña Petersen

Las finales comenzarán a las 16:30, momento en el que quedará en juego el título nacional y la posibilidad de representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027.

Finalmente, desde las 17 se desarrollará la ceremonia de cierre, premiación y show, que marcará el final de la Copa Robótica Educabot 2026 y la consagración de los ganadores.

Los tres primeros puestos recibirán además un total de 100 millones de pesos en tecnología educativa, que será distribuida entre las escuelas y las provincias.