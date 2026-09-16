Llega la final de la Copa Robótica Educabot 2026 a Neuquén: cuándo y dónde será

El evento reunirá a 48 equipos de colegios secundarios de todo el país en busca del pase directo al mundial de robótica en 2027.

La final de la Copa Robótica Educabot 2026 llega a Neuquén y promete reunir a estudiantes de colegios secundarios de distintos puntos de la Argentina . Durante dos días, la capital provincial será escenario de la definición de esta gran competencia.

El evento contará con la participación de equipos clasificados de todo el país y tendrá un atractivo especial para los representantes neuquinos: dos establecimientos de la provincia consiguieron su lugar en la instancia decisiva y buscarán quedarse con el premio mayor, que permitirá al conjunto ganador tener un lugar en el mundial de robótica de 2027 .

La definición de la competencia se desarrollará durante el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones "Domuyo", en una propuesta presencial y gratuita vinculada con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Cada delegación estará integrada por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años y un docente mentor. Bajo un formato equitativo respaldado por Experiential Robotics Platform (XRP), todos los participantes competirán utilizando los mismos kits y plataformas de aprendizaje, provistos de manera gratuita.

La final pondrá a prueba prototipos autónomos y radiocontrolados en pista y será el cierre de un recorrido formativo que comenzó en abril. Durante los meses previos, los estudiantes atravesaron diferentes desafíos virtuales relacionados con programación de modelos de Inteligencia Artificial y dinámicas de lógica colaborativa.

Orgullo neuquino: dos equipos en la final

La provincia tiene dos representantes en carrera por el título nacional. Por un lado, el Colegio Neuquén Oeste, que consiguió la clasificación con el equipo “Casi Media Docena”, luego de obtener el primer puesto provincial.

El segundo representante es la EPET N° 25 de Plottier, que participará con el equipo “Wind Warriors”.

El cuadro definitivo estará compuesto por dos delegaciones de cada una de las provincias participantes. Mientras tanto, se aguardan las definiciones de las últimas plazas correspondientes a Formosa y Corrientes para completar la nómina de las 24 jurisdicciones.

Sebastián Fariña Petersen

Al respecto, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que “esta Copa Robótica es una muy buena oportunidad para que nuestros jóvenes se acerquen a la tecnología, a la innovación y al trabajo en equipo. Queremos que más jóvenes puedan animarse, descubrir nuevos intereses y encontrar oportunidades, porque como plantea el gobernador Rolando Figueroa, se trata también de igualar los puntos de partida y abrir puertas para todos”.

En este sentido, remarcó: “Creemos en el talento de nuestros jóvenes, en su capacidad para aprender y crear. Que nuestra provincia sea sede de este gran encuentro significa ser el escenario donde las oportunidades se multipliquen. Sabemos que estas experiencias no solo acercan a los chicos a la tecnología, sino que también les permiten empezar a pensar en el Neuquén que queremos construir hacia adelante”.

Por su parte, el vicepresidente de Ecydense, organismo dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, Federico Bolan, remarcó: “Poner el Domuyo y a los equipos de trabajo a disposición de un encuentro federal de este nivel es un orgullo enorme. Queremos que los chicos de todo el país vivan una experiencia única en Neuquén, donde el trabajo en equipo y la tecnología abran puertas reales para su futuro”.

Sebastián Fariña Petersen

Más de 15 mil estudiantes compitiendo por un lugar en el mundial

El gran objetivo de la Copa Robótica Educabot 2026 será definir al equipo que viajará en 2027 para participar del FIRST Global Challenge, una de las competencias internacionales de robótica más destacadas del mundo.

La edición 2026, impulsada por Educabot y la Fundación Sadosky, involucró a más de 15.000 estudiantes pertenecientes a 1.300 instituciones de todo el país. Además, el 66% de los establecimientos participantes pertenece a localidades del interior, una característica con la que la organización busca profundizar el carácter federal del certamen.

En tanto, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización del Ministerio de Educación, Lucas Godoy, destacó: “Que Neuquén sea sede de esta final nacional es el resultado de una política sostenida que busca acercar la tecnología, la programación y la robótica a todas las escuelas. Queremos que nuestros estudiantes no sean solamente usuarios de tecnología, sino que puedan crearla, comprenderla y utilizarla para resolver problemas concretos”.

Asimismo, remarcó el carácter federal e inclusivo de la competencia: “Todos los equipos participan con las mismas herramientas y condiciones, independientemente del lugar del país del que provengan”. Esa igualdad de oportunidades es central para despertar vocaciones científicas y demostrar que el talento y la capacidad de innovar están presentes en cada comunidad educativa”.

Sebastián Fariña Petersen

Uno de los objetivos del certamen es que los estudiantes puedan incorporar conocimientos tecnológicos a través de la experimentación, la resolución de problemas y el trabajo colectivo, más allá de la experiencia previa que cada participante tenga en programación o robótica.

“Para nosotros, la Copa Robótica Educabot no se trata solo de competir: buscamos que cada estudiante tenga la oportunidad de acercarse a la tecnología, experimentar, equivocarse, aprender y trabajar en equipo, independientemente de dónde viva o de la experiencia previa que tenga. Por eso, desde el inicio diseñamos el certamen desde un enfoque de educación inclusiva, que contempla la diversidad de trayectorias, contextos y formas de aprender”, afirmó Felipe Herrera Zoppi, CEO y cofundador de Educabot.

“La posibilidad de reunir a 48 equipos en Neuquén y de que uno de ellos represente además a la Argentina en una competencia internacional sintetiza el espíritu de este proyecto: construir una educación tecnológica más accesible, inclusiva y federal”, añadió.

La Copa Robótica Educabot 2026 cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén a través de los ministerios de Juventud, Deportes y Cultura, mediante Ecydense; de Educación; y de Jefatura de Gabinete, por medio de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide).