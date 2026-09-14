Bandejas de carne: por qué tienen distintos colores y qué significa cada uno

Los envases pueden presentarse en distintos tonos y no se trata solo de una cuestión estética. La clave para entender qué identifica cada uno.

Los colores de las bandejas de carne tienen un significado que ayuda a diferenciar los productos y orientar al consumidor al momento de elegir en el supermercado.

A la hora de comprar carne en el supermercado , un detalle que suele pasar inadvertido puede aportar información sobre el producto: el color de la bandeja en la que está presentado. Los envases aparecen en distintos tonos y forman parte de la organización de las góndolas.

En las carnicerías de los supermercados es habitual encontrar bandejas de diferentes colores junto a los distintos cortes de carne. Esta variedad permite distinguir los productos y facilita la identificación de cada uno al momento de elegir qué llevar.

Las bandejas pueden ser rojas, amarillas o negras , y cada color se utiliza para diferenciar determinados tipos de carne. De esta manera, el envase funciona como una referencia visual que ayuda a reconocer rápidamente los productos dentro de la góndola.

Qué significan los colores de la bandeja de carne

Generalmente, cada local clasifica los cortes de carne de la siguiente manera:

• Bandejas negras: se usan para posicionar ciertos cortes como productos premium o de mayor valor

• Bandejas amarillas: pueden estar destinadas a productos de consumo cotidiano y, en algunos casos, a carnes incluidas en ofertas.

• Bandejas rojas o blancas: se asocian a productos tradicionales de la góndola o para marcar una línea estándar o habitual de carne vacuna.

Sin embargo, el color de la bandeja no garantiza que una carne sea mejor que otra. Un corte presentado en un envase negro puede tener un precio más elevado por la forma en que fue posicionado comercialmente, pero la calidad real depende de otras características.

Cuáles son los detalles a tener en cuenta para elegir buena carne

Más allá de los colores de la bandeja de carne, hay algunos detalles que pueden ayudar a identificar un buen corte antes de comprarlo.

Uno de ellos es el marmoleado, es decir, las pequeñas vetas de grasa blanca que aparecen en la carne e influyen en la ternura, el sabor y la jugosidad de la carne durante la cocción.

Entre otros detalles, es importante tener en cuenta:

• El color de la grasa: debería ser blanca o de tonalidad cremosa

• La fibra muscular: una textura más fina y tupida puede estar asociada con una carne más tierna

• El estado del film: debe estar bien adherido y sin exceso de aire dentro de la bandeja

• La cantidad de líquido: una acumulación importante de líquido puede ser señal de pérdida de jugos

Por eso, antes de elegir únicamente por el color del envase, conviene observar directamente el aspecto del corte, su textura y las condiciones en las que se encuentra exhibido. La bandeja puede funcionar como una referencia visual rápida dentro del supermercado, pero no debería ser el único elemento utilizado para decidir qué producto comprar.

Además, para conocer con mayor precisión las características de la carne, es fundamental revisar la información que figura en la etiqueta. Allí se pueden encontrar datos relevantes sobre el tipo de corte, su procedencia, fecha de envasado, vencimiento y otras indicaciones que permiten identificar correctamente el producto y evaluar su estado antes de llevarlo.