El cuerpo fue encontrado este domingo por la tarde a la altura del puente Banana. Vecinos alertaron a la Policía. Es el segundo hecho de estas características en pocos días.

Conmoción en Junín de los Andes: hallaron sin vida a una joven en la costanera del Chimehuin. Foto: Gentileza.

Junín de los Andes vuelve a vivir horas de conmoción. Este domingo por la tarde, una persona que caminaba por la costanera del río Chimehuin advirtió una situación anómala a la altura del puente conocido como Banana y dio aviso inmediato a la Policía.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Comisaría 25 , que preservó la escena y constató el hallazgo de una persona sin vida a la vera del río. Según las primeras informaciones que pudo reconstruir LM Neuquén , se trataría de una joven oriunda de un paraje cercano a Junín de los Andes.

La zona fue acordonada y se desplegó un amplio operativo que se extendió durante toda la tarde. Trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales de la IV Circunscripción, que llevan adelante las pericias para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La investigación se encuentra en pleno curso y por estas horas se aguardan los resultados de las primeras diligencias de rigor para determinar con precisión qué ocurrió.

El hecho genera profunda consternación en la comunidad cordillerana, ya que se produce a apenas una semana de otro caso que también sacudió a la localidad.

El antecedente de Pichiñanco

Como informó este medio, la mañana del domingo 7 de septiembre fue hallado sin vida Miguel Ángel Pasa Pichiñanco, de 52 años, conocido por todos como "Pichi". El hombre, que se encontraba en situación de calle, fue encontrado en un banco del Paseo del Parque Centenario, en pleno centro de Junín.

En ese momento, y de acuerdo a los primeros datos forenses, su deceso se habría producido a causa de las bajas temperaturas que azotaron a la región esa madrugada. Su muerte había generado un fuerte debate social sobre la situación de las personas en situación de vulnerabilidad.

Ahora, con este nuevo hallazgo en la Costanera, a una semana de aquella pérdida, la preocupación vuelve a instalarse entre los vecinos de Junín de los Andes.

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