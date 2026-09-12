El siniestro involucró a dos vehículos. La Policía confirmó que el test de alcoholemia dio positivo.

Increíble choque: borracho y a contramano provocó un grave accidente en la cordillera

Una imprudencia al volante terminó con un increíble accidente entre dos autos en plena madrugada de sábado . El siniestro involucró a una Hyundai Tucson gris y un Peugeot 308 negro y motivó la intervención del personal policial.

El accidente se produjo alrededor de las 4:05 de hoy en el i ngreso a la localidad de Villa La Angostura , en el sector de Circunvalación . Según la información difundida, la camioneta circulaba a contramano cuando ocurrió el impacto.

Tras el accidente, la Policía realizó controles de alcoholemia a los conductores de ambos vehículos. El test del conductor de la Hyundai dio positivo, mientras que el realizado a quien manejaba el Peugeot arrojó un resultado negativo.

El choque ocurrió en un sector, según contó Diario Andino, que no cuenta con alumbrado público, una circunstancia que fue señalada después del siniestro.

Gentileza.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con lo manifestado por los ocupantes del Peugeot 308, se trasladaban desde Puerto Manzano hacia el barrio Las Piedritas. Al ingresar al sector de Circunvalación, se encontraron con la Hyundai Tucson que, según su relato, avanzaba en sentido contrario al tránsito.

Ante esa situación, el conductor del automóvil habría intentado realizar una maniobra para esquivar la camioneta. Sin embargo, no logró evitar la colisión y ambos vehículos terminaron impactando de frente.

La circulación a contramano fue señalada en los testimonios aportados después del accidente. Esa información forma parte de los elementos reunidos para determinar cómo se produjo el encuentro entre los vehículos y las circunstancias que derivaron en el choque.

Como consecuencia del impacto, el Peugeot 308 quedó completamente dañado sobre la calzada. La Hyundai, por su parte, terminó detenida con una parte sobre la banquina y otra sobre la ruta. La posición en la que quedaron ambos rodados hizo necesaria su remoción de la traza vehicular.

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Alcoholemia positiva para el conductor de la Hyundai

Entre las primeras actuaciones realizadas en el lugar estuvieron los controles para establecer si los conductores habían consumido alcohol. La Policía confirmó que el conductor de la Hyundai Tucson arrojó un resultado positivo.

En cambio, el test practicado al conductor del Peugeot 308 dio negativo. Los resultados quedaron incorporados a las actuaciones iniciadas luego del siniestro, junto con la información aportada por las personas involucradas.

Después del choque, personal de Salud se presentó en el lugar y examinó a las personas involucradas. La información difundida no precisó si sufrieron lesiones, cuál era su estado ni si fue necesario realizar traslados para continuar con la atención médica.

También intervino personal de Conevial, que colaboró con los efectivos policiales en las tareas para retirar los vehículos de la traza vial.

Las condiciones en las que se produjo la colisión quedaron bajo investigación, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho.