Vuelco fatal en Ruta 237 muy cerca de El Chocón: murió una mujer

El siniestro vial ocurrió muy cerca de uno de los ingreso a Villa El Chocón. En el auto viajaban los padres de la víctima y su bebé de 2 años.

Una mujer murió en Ruta 237 a la altura de El Chocón tras un siniestro vial.

Este viernes, alrededor de las 15:30, se confirmó un siniestro vial fatal sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1302, en cercanías de Villa El Chocón . El hecho ocurrió en la zona conocida como Cañadón Escondido, donde un vehículo terminó volcando y una persona murió como consecuencia del impacto.

Desde la Policía provincial informaron a LM Neuquén que el incidente ocurrió a unos 9 kilómetros de Villa El Chocón, en dirección a Picún Leufú. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Tránsito de Neuquén para asistir a las personas involucradas y realizar las primeras actuaciones.

La víctima fatal era una mujer de 30 años, oriunda de Allen, que conducía un Renault Fluence blanco. Viajaba junto a su madre, de 58 años; su padre, de 59; y su hijo de 2 años, quien iba en el asiento de bebé y logró salir ileso del siniestro, según confirmó Rubén Pinchulef, comisario inspector coordinador de la Dirección de Seguridad Confluencia .

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 237

De acuerdo con los primeros datos recabados y los dichos aportados por el padre de la víctima, el vehículo habría mordido la banquina mientras circulaba por ese sector de la Ruta 237 y, tras perder el control, terminó volcando.

El siniestro ocurrió en un tramo que presenta dos curvas consecutivas. Según la información preliminar, el Renault Fluence habría dado al menos dos tumbos antes de quedar detenido a un costado de la ruta.

Una de las hipótesis que se analiza es que el vehículo podría haber circulado a una velocidad elevada. En ese sector, además, la banquina presenta un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, una condición que puede generar una maniobra peligrosa cuando un vehículo se desvía de la ruta.

La conductora murió en el lugar

Como consecuencia del vuelco, la mujer recibió un fuerte impacto en la cabeza. De acuerdo con la información aportada por las autoridades, las lesiones provocadas por el golpe podrían haber ocasionado su muerte de manera prácticamente instantánea.

Los otros tres ocupantes también fueron asistidos en el lugar. El padre de la conductora fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa El Chocón, mientras que la madre fue derivada a un centro asistencial de Cutral Co para recibir atención médica.

El niño de 2 años, que viajaba en el asiento de bebé y llevaba colocado el cinturón de seguridad, no sufrió lesiones como consecuencia del vuelco.

Todos los ocupantes llevaban cinturón

Según los primeros datos aportados por el personal que intervino en el lugar, todos los ocupantes del Renault Fluence llevaban colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

La familia viajaba desde Chile y se dirigía hacia Allen, ciudad de la que eran oriundos. Por el momento, se aguarda el avance de las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y terminó fuera de la calzada.

En el operativo participaron bomberos de Villa El Chocón, personal de Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía de la provincia. Las tareas estuvieron coordinadas en el lugar para asistir a los ocupantes, preservar la zona y avanzar con las primeras pericias.