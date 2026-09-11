Antes de viajar a Neuquén, el equipo argentino de la Copa Davis presentó a sus sponsors

A pocos días de la serie ante Turquía en el Ruca Che, el Banco Patagonia se sumó como patrocinador del tenis albiceleste.

La Asociación Argentina de Tenis oficializó la incorporación de Banco Patagonia como nuevo Team Sponsor del Tenis Argentino, en el marco del Sponsor Day realizado en el Tenis Club Argentino. El acuerdo establece una alianza estratégica que tendrá presencia en las competencias de las selecciones nacionales alrededor del mundo y también en los torneos de los distintos circuitos organizados por la AAT en el país. El anuncio se produjo en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía , que se llevará a cabo en el Ruca Che .

El tradicional Sponsor Day reunió a representantes de las empresas que acompañan durante el año el desarrollo del tenis nacional, medios de comunicación y socios invitados de la AAT. Durante la jornada hubo juegos en cancha, actividades y trivias relacionadas con la nación otomana, además de distintas acciones vinculadas con la serie que Argentina disputará el 19 y 20 de septiembre en Neuquén . El encuentro sirvió como marco para formalizar la llegada de Banco Patagonia al grupo de empresas que acompañan al tenis argentino.

El acuerdo fue firmado por Mariano Zabaleta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis; Marvio Melo Freitas, vicepresidente de Banco Patagonia; y Laura Varela, gerente ejecutiva de Planeamiento, Marca y Comunicación de la entidad bancaria. “Estamos felices de recibir a Banco Patagonia en la familia del tenis argentino. Nos encanta sumar aliados que compartan esta pasión y que se pongan la camiseta de la Selección”, destacó Zabaleta durante el encuentro institucional.

El dirigente también puso el foco en el momento particular que atraviesa el equipo argentino, que tendrá una cita importante en Neuquén. “Se viene una serie increíble en Neuquén y no hay nada mejor que encarar este viaje sabiendo que tenemos un sponsor de tanto nivel jugando de nuestro lado”, agregó el vicepresidente de la AAT. La incorporación representa una forma de ampliar el acompañamiento privado a las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la estructura del tenis nacional.

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Desde la entidad financiera también destacaron el comienzo de la relación. “El tenis es un deporte que transmite valores con los que nos sentimos identificados: esfuerzo, disciplina, capacidad de superación”, señaló Marvio Melo Freitas. El vicepresidente de la entidad explicó que la alianza parte de una visión compartida y del objetivo de generar experiencias que acerquen cada vez más al banco con sus clientes en todo el país. “Esperemos que sea el comienzo de una relación de largo plazo con muchos proyectos y desafíos por compartir”, agregó.

La alianza ya tuvo su primer hito antes de la firma formal: Banco Patagonia realizó una preventa exclusiva de entradas para sus clientes para la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía. Los usuarios de la entidad accedieron a beneficios de financiación y descuentos especiales para los partidos que se disputarán en el Estadio Ruca Che. La sede neuquina tendrá capacidad para 3.000 espectadores y recibirá por primera vez una serie de Copa Davis, en una superficie rápida y bajo techo.

El elenco completo participó de la jornada previa a la serie ante Turquía.

Cuáles son los jugadores que componen la nómina para la Copa Davis

La presentación del nuevo sponsor se da, además, en una semana de intensa preparación para la competencia. El Ruca Che atraviesa las últimas obras de acondicionamiento, mientras la AAT avanza con el montaje de la canch. Argentina buscará ante Turquía regresar a los Qualifiers 2027 y, al mismo tiempo, conseguir la victoria número 100 de su historia en la competición. La nómina está integrada por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.