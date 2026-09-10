Gran operativo policial: 200 vehículos fueron compactados

Las tareas tuvieron lugar este jueves por la mañana en el territorio provincial. El detalle.

El operativo permitió descomprimir los depósitos policiales de la provincia de Neuquén.

La Policía de la provincia de Neuquén puso en marcha este jueves un increíble operativo de compactación de vehículos . Las diligencias tuvieron lugar en una ciudad de la comarca petrolera y permitieron comprimir casi 200 vehículos.

De acuerdo a la información publicada por la fuerza de seguridad, esta mañana comenzaron con el desguace de autos y motocicletas que permanecían secuestrados y declarados en estado de abandono.

Las tareas están a cargo de la División Tránsito Plaza Huincul , dependiente de la Dirección Seguridad de la Comarca. En total, está previsto que sean compactadas aproximadamente 187 unidades que se encontraban alojadas en dependencias oficiales.

El procedimiento forma parte de las políticas de ordenamiento vehicular impulsadas en la localidad y tiene como objetivo descomprimir los depósitos policiales, sanear las instalaciones y avanzar con el reordenamiento y la higiene urbana.

Cómo fue el operativo de compactación de vehículos

Para llevar adelante las tareas arribó a Plaza Huincul un operario de la empresa encargada de la compactación, proveniente de Bahía Blanca. Los primeros trabajos se concentraron en el predio lindante a la División Tránsito.

El procedimiento contó además con la colaboración y el resguardo del personal policial de la propia división, encargado de acompañar las diferentes etapas del desguace y posterior compactación de las unidades.

Hasta el momento, 161 vehículos y motocicletas permanecían alojados en el predio, mientras que otras 26 unidades se encontraban en el Destacamento Filii Dei Norte.

Por qué motivo se realizó este operativo

La compactación pudo avanzar luego de que los rodados fueran formalmente declarados en "estado de abandono", de acuerdo con lo establecido mediante una ordenanza formalizada el pasado 15 de mayo.

A partir de ese procedimiento administrativo se habilitó el desguace de los vehículos y motocicletas que permanecían secuestrados y ocupaban espacio en los depósitos oficiales de la comarca petrolera.

La acumulación de este tipo de rodados representa una problemática para las dependencias que deben mantenerlos bajo resguardo durante largos períodos. Por este motivo, la compactación permitirá liberar sectores actualmente ocupados y mejorar las condiciones de los predios policiales.