La Policía de Neuquén amplía su vigilancia desde el aire y suma más drones y pilotos

Se utilizan en tareas de prevención, investigaciones, operativos antinarcóticos, búsquedas, rescates y emergencias en distintos puntos de la provincia.

La Policía del Neuquén amplió su capacidad de vigilancia aérea y actualmente dispone de 25 drones operativos y 24 pilotos especializados, habilitados y certificados de acuerdo con la normativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Los equipos forman parte de la estrategia de la Provincia que, gracias a la tecnología, fortalece la prevención y la respuesta policial. La herramienta permite obtener información del terreno antes de que el personal policial ingrese y anticiparse a las decisiones, protegiendo la seguridad del personal.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la inversión que se realiza desde el Gobierno provincial “con mucho sacrificio, pero con el convencimiento de que la policía debe tener el armamento y la tecnología”.

"Venimos hace tiempo trabajando con tecnología e invirtiendo mucho, sobre todo en drones. Han ayudado muchísimo en poder detectar a distintas bandas criminales y poder desmenuzar -a través del trabajo investigativo- las distintas redes que tienen todos estos personajes, a quienes en la provincia del Neuquén estamos decididos a darles lucha”, reconoció.

En mayo de 2025 la Policía contaba con 16 drones institucionales y 22 pilotos certificados; en diciembre de ese año la flota alcanzó 24 equipos distribuidos en Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier y Añelo.

Actualmente, las inversiones en el área permiten realizar más patrullajes preventivos, vigilancia urbana y rural, operativos nocturnos, acompañamiento de allanamientos, investigaciones criminales y procedimientos contra el microtráfico.

Los drones se utilizan en tareas de vigilancia y observación a una distancia de entre 200 a 400 metros, generando información que luego puede ser utilizada para avanzar con procedimientos y allanamientos. Su uso, además, permite detectar movimientos, obstáculos, características del lugar o posibles situaciones de riesgo sin exponer a la Policía.

La incorporación de equipos de última generación amplió las posibilidades operativas aún en horarios nocturnos (los DJI Matrice 4T, que cuentan con cámaras de alta definición, zoom y visión térmica). Permiten detectar fuentes de calor y obtener imágenes en condiciones de oscuridad o baja visibilidad.

Como antecedente, en marzo pasado, la Policía utilizó drones para operativos nocturnos realizados en distintos barrios de la ciudad de Neuquén.

La flota también cuenta con equipos FPV, como el Avata 2, que permiten trabajar en espacios reducidos y realizar vuelos con visión en primera persona. Esta modalidad amplía las posibilidades de reconocimiento en determinados escenarios donde un equipo convencional tiene mayores limitaciones.

El uso de los drones resulta fundamental, una herramienta para búsqueda y rescate de personas, particularmente en zonas rurales, agrestes o de difícil acceso. La posibilidad de cubrir grandes superficies desde el aire permite acelerar los rastrillajes y obtener una visión que resulta difícil de conseguir únicamente desde tierra.

La experiencia también se extendió a emergencias. Durante el incendio forestal del Valle Magdalena, cercano a Junín de los Andes, se utilizaron seis drones Matrice 30 Series para tareas de observación, relevamiento y mapeo de un incendio que afectó más de 15.000 hectáreas.

Los equipos pueden utilizarse ante incendios estructurales o forestales, inundaciones, accidentes, estructuras inestables y otras situaciones de emergencia, aportando imágenes en tiempo real para orientar la intervención del personal.

Un elemento clave del uso de los drones es la capacitación que demanda su uso. La habilitación de los pilotos requiere formación específica y certificación bajo la normativa de la ANAC. La Provincia además viene ampliando la capacitación de personal de otras áreas para utilizar estas herramientas en emergencias y gestión de riesgos.

El uso de los drones forma parte de la inversión provincial en tecnología que refuerza la lucha contra el microtráfico, pero además se integra con el sistema de videovigilancia y con las herramientas utilizadas por Criminalística.

En abril de este año, el Ministerio de Seguridad incorporó software especializado para analizar evidencia audiovisual de distintas fuentes, entre ellas cámaras de seguridad, drones, cámaras corporales, cámaras vehiculares y teléfonos celulares. El sistema permite centralizar imágenes, sincronizar registros y generar informes con trazabilidad para las investigaciones judiciales.