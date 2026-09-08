"Ley Taylor Swift": cómo es la norma que busca regular los shows masivos

Fue promulgada por el presidente de Brasil, "Lula" Da Silva. El proyecto busca evitar tragedias como la de Ana Clara Benevides en 2023.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, promulgó una ley que busca regular varios aspectos de los shows masivos en el vecino país: la "Ley Taylor Swift".

La propuesta es consecuencia de una tragedia, pero Brasil tomó las riendas para que la situación no vuelva a ocurrir: el 17 de noviembre de 2023, en Río de Janeiro, una joven murió durante un show de la cantante estadounidense.

Ana Clara Benevides Machado se sintió mal durante el espectáculo, que ocurrió en plena ola de calor extremo . Esa exposición a las altas temperaturas, según el informe forense, le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió.

Ese día se superaron los 43 grados. “Lo que pasó fue un crimen por falta de organización, no se le niega agua a nadie”, reclamaron en ese momento muchos de los asistentes a ese show.

Con esta situación, se abrió un debate sobre las condiciones de seguridad que se aplican en los estadios para convocatorias multitudinarias -aforo superior a 100 espectadores-.

La crítica principal apuntaba a la prohibición que estaba establecida para el ingreso con botellas de agua. La nueva ley busca revertir ese punto y también respaldar al consumidor en otros aspectos.

Los detalles de la ley

Además de disponer de agua de manera gratuita para los asistentes a show masivos -en Argentina ya están establecidos los puntos de hidratación-, la propuesta apunta a combatir el “scalping” -estrategia que perjudica, con la reventa, a los compradores de entradas-.

Esa reventa va de la mano de una compra masiva de entradas por parte de un mismo usuario, quien luego las vende de forma particular a precios exorbitantes.

A partir de esta nueva iniciativa queda regulada la comercialización de entradas: las plataformas deberán utilizar mecanismos para impedir compras mediante bots y se deberán informar de manera previa el precio total de la entrada y todas las tasas aplicables.

También se establecen medidas para verificar la autenticidad de los boletos y la chance de que sean rastreables.

“La cultura es un derecho de todos. Quienes apoyan a sus artistas favoritos, y se esfuerzan por asistir a conciertos y espectáculos, merecen ser tratados con dignidad. Lo que hemos hecho hoy es un ejercicio de democracia”, declaró Lula.

En el caso del acceso al agua, más allá del expendio gratuito, las autoridades de defensa del consumidor podrán supervisar los precios del agua comercializada dentro de los eventos para evitar aumentos injustificados.

Durante el anuncio, el mandatario estuvo acompañado por fanáticos de artistas internacionales -Taylor Swift, BTS, Lady Gaga, Harry Styles, entre otros- lo que reflejó el respaldo a las medidas anunciadas.