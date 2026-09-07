La Justicia tuvo por formulados los cargos contra un hombre señalado como coautor del ataque. Deberá cumplir dos meses de detención y no podrá acercarse a la víctima.

Lo acusaron de intentar matar a un joven a tiros en Centenario: irá a prisión domiciliaria

La investigación por la violenta balacera que terminó con un joven de 19 años herido en Centenario avanzó con una acusación formal contra A.E.M., señalado por la Fiscalía como uno de los responsables del ataque. La Justicia tuvo por formulados los cargos y dispuso que el imputado permanezca dos meses bajo prisión domiciliaria , con prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y su entorno.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada el viernes, en la que la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry solicitaron que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva durante dos meses. La jueza de garantías Natalia Pelosso consideró que existían riesgos procesales, aunque entendió que podían ser controlados mediante una medida menos gravosa.

Por ese motivo, ordenó que A.E.M. cumpla prisión domiciliaria durante ese período. Inicialmente, permanecerá bajo custodia policial permanente y, una vez que pueda implementarse el dispositivo, contará con tobillera electrónica .

Además, tendrá prohibido comunicarse de manera directa o indirecta con el joven baleado, sus familiares y cualquier persona de su entorno.

Gentileza: Centenario Digital.

Una madrugada a los tiros en Centenario

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 1 de septiembre, en el barrio Bella Vista de Centenario.

A.E.M. habría llegado hasta la vivienda donde se encontraba la víctima a bordo de una motocicleta junto con otro joven. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, desde el rodado se efectuó una primera serie de disparos contra el domicilio.

Uno de los proyectiles alcanzó al joven de 19 años, quien cayó al suelo y comenzó a pedir ayuda. Sin embargo, la situación no terminó allí, porque unos 50 segundos después, siempre según la acusación, la motocicleta volvió a pasar frente a la vivienda y desde allí se efectuó una segunda ráfaga de disparos.

Los investigadores encontraron en el lugar 19 vainas servidas calibre 9 milímetros, además de otros elementos que fueron incorporados a la causa para intentar reconstruir cómo se produjo el ataque.

El joven herido fue trasladado inicialmente al Hospital Natalio Burd de Centenario. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Una identificación y cámaras, entre las pruebas

Para avanzar con la acusación, la Fiscalía reunió distintos elementos que, según plantearon Inaudi y Jarry durante la audiencia, vincularían a A.E.M. con el ataque. Uno de los puntos considerados centrales fue el reconocimiento realizado por la propia víctima. En un primer momento, el joven habría identificado al sospechoso ante familiares y posteriormente volvió a señalarlo durante una entrevista realizada mientras permanecía internado en el hospital.

A esa evidencia se sumaron registros obtenidos de cámaras de seguridad, información proveniente de redes sociales y distintos elementos secuestrados durante la investigación. Entre ellos se encuentra una motocicleta y prendas de vestir que fueron incorporadas a la causa y que serán sometidas al análisis correspondiente.

La defensa del acusado cuestionó precisamente la identificación y se opuso a la formulación de cargos. Sin embargo, la jueza Pelosso consideró que, en esta etapa inicial de la investigación, existían elementos suficientes para avanzar con la acusación.

La magistrada valoró el señalamiento realizado por la víctima, la existencia de un conflicto previo, las imágenes de las cámaras de seguridad y el resto de la evidencia presentada por el Ministerio Público Fiscal.

El hombre habría ingresado sin autorización a la vivienda de su vecina y en ese contexto, habría cometido los abusos. Sebastián Fariña Petersen

La Fiscalía acusó por tentativa de homicidio

Con esos elementos, Inaudi y Jarry atribuyeron a A.E.M. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa y en calidad de coautor. La acusación se basa en los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

La Fiscalía también señaló que en el ataque habría participado otro joven, quien tenía 17 años al momento del hecho y sería quien conducía la motocicleta desde la que se efectuaron los disparos. Debido a su edad, la situación de este segundo involucrado quedó bajo análisis de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles.

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar qué medida debía cumplir A.E.M. mientras continúa la investigación. La Fiscalía había solicitado dos meses de prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales. Entre ellos, planteó la posibilidad de que el acusado pudiera influir sobre personas que todavía deben declarar en la causa.

La jueza coincidió en que ese riesgo existe, pero entendió que no era necesario mantener al imputado en una unidad penitenciaria para neutralizarlo. Por eso resolvió imponer la prisión domiciliaria durante dos meses, con custodia policial permanente hasta la colocación de una tobillera electrónica. También estableció una prohibición estricta de contacto con la víctima y su entorno, tanto personalmente como a través de terceros, llamadas, mensajes o redes sociales.

La medida busca evitar cualquier tipo de acercamiento o comunicación que pueda afectar el avance de la investigación.