La cantidad de personas que usan la salud pública pasó de 480.000 a 512.000 desde 2023. La Provincia proyecta más obras y recursos.

Neuquén suma 12.000 usuarios por año en la salud pública: qué hará la Provincia para atender la creciente demanda.

El sistema público de salud de Neuquén enfrenta un desafío que crece año tras año : desde 2023, la cantidad de personas que recurren a hospitales y centros sanitarios provinciales pasó de 480.000 a 512.000 usuarios .

El incremento equivale a unos 12.000 nuevos usuarios por año , una demanda que obliga a reforzar recursos humanos, infraestructura, equipamiento y la presencia territorial del sistema sanitario.

El crecimiento también está relacionado con el aumento de la población neuquina y con el retiro de actores tradicionales de la atención sanitaria, como organismos nacionales y algunas coberturas de obras sociales.

Más de 13.000 personas se mudaron a Neuquén en seis meses

El crecimiento poblacional es uno de los factores que explica la presión sobre el sistema sanitario.

Según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), durante los primeros seis meses de 2026 13.147 personas provenientes de otras provincias cambiaron su domicilio a Neuquén.

La cifra representa el 62,3% de todos los cambios de domicilio registrados durante 2025, cuando se contabilizaron 21.091 movimientos de este tipo.

El fenómeno no es nuevo. Entre 2010 y 2022, la provincia incrementó su población cerca de un 32%, con la incorporación de más de 175.000 habitantes.

La Provincia apuesta a reforzar la atención

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud busca transformar el crecimiento de la demanda en una oportunidad para ampliar el acceso y acercar la atención a la comunidad.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que la estrategia se sostiene sobre una planificación que busca acompañar el aumento de usuarios con más recursos.

“El presupuesto provincial ha tenido un aumento significativo, pero entendemos que el crecimiento debe ser ordenado”, señaló.

La gestión plantea tres ejes principales: accesibilidad y cercanía, concursos y transparencia, y articulación interinstitucional.

Más presencia en hospitales y trabajo con los municipios

Uno de los objetivos es modificar la forma de gestión dentro de los hospitales, con profesionales y autoridades con mayor presencia en los pasillos y contacto directo con trabajadores y pacientes.

A esto se suma la realización de concursos públicos para cargos de gestión, con el objetivo de que los trabajadores y la comunidad conozcan las propuestas de quienes aspiran a dirigir los establecimientos.

El tercer eje apunta a fortalecer el trabajo conjunto con municipios, colegios profesionales, el sector deportivo y el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) para abordar problemáticas que exceden la atención hospitalaria.

Obras para acompañar el crecimiento

El aumento de usuarios también plantea la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.

En ese sentido, la Provincia avanza con un escalonamiento de obras prioritarias en hospitales considerados estratégicos, con la intención de que la capacidad del sistema acompañe el crecimiento de la población.

Regueiro aseguró que al asumir encontraron un déficit de insumos y medicamentos, una situación que, según indicó, comenzó a revertirse.

“Hoy ese escenario cambió. Vamos avanzando de manera medida y constante, priorizando las necesidades reales de cada hospital mientras proyectamos el crecimiento a futuro”, sostuvo.

El desafío ahora es que el sistema no solo pueda atender a una cantidad cada vez mayor de personas, sino que también logre sostener la calidad, la capacidad de respuesta y la cercanía con los pacientes en toda la provincia.