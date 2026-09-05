Suman más facilidades para que los beneficiarios de créditos hipotecarios presenten sus planos

La Provincia de Neuquén y el Colegio de Profesionales Técnicos acordaron herramientas para simplificar la elaboración de proyectos, planos y carpetas técnicas

El Gobierno provincial sigue fortaleciendo el plan Neuquén Habita con nuevas herramientas destinadas a facilitar el acceso de las familias a las soluciones habitacionales . El programa, que ya cuenta con 3600 inscriptos, ya había sumado el respaldo del Colegio de Escribanos para agilizar las escrituras y ahora tendrá el apoyo de los profesionales técnicos para avanzar con el desarrollo de los planos.

Desde el gobierno neuquino se informó que la secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), dependientes del ministerio de Infraestructura, firmaron un convenio de colaboración con el Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia del Neuquén.

El acuerdo tiene como objetivo acompañar a las familias que participan de la Línea de Créditos Hipotecarios Individuales , facilitando la elaboración y presentación de los proyectos, planos y documentación técnica necesaria para acceder al financiamiento provincial.

A partir de este convenio, los profesionales técnicos matriculados que se adhieran a la iniciativa -entre ellos, Maestros Mayores de Obras y profesionales afines- podrán ofrecer facilidades y esquemas de diferimiento en el pago de sus honorarios, vinculando los cobros correspondientes a las tareas de proyecto, dirección técnica, visado y registración de encomiendas con los desembolsos previstos para las distintas etapas constructivas del crédito.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich, suscribieron el acuerdo junto al presidente del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia del Neuquén, Patricio Durán.

La incorporación de este convenio, que se suma a los que ya se suscribieron con el Colegio de Arquitectos de la Provincia y la Escribanía General de Gobierno, forma parte de una política integral que busca reducir las dificultades que pueden presentarse durante el proceso de acceso al crédito y acompañar a las familias en cada una de las etapas necesarias para concretar la construcción de su vivienda.

Acerca de los créditos

La Línea de Créditos Hipotecarios Individuales de Neuquén Habita ofrece financiamiento 100 por ciento provincial y no bancario destinado a familias que cuentan con un lote propio escriturado y que, por distintas razones, no pueden acceder al crédito hipotecario tradicional.

El programa permite financiar la construcción, ampliación o refacción de la vivienda única, con una modalidad pensada para ampliar las posibilidades de acceso a una solución habitacional en todo el territorio neuquino. La respuesta de las familias se refleja en la cantidad de postulantes: la línea ya registra más de 3.600 inscriptos, distribuidos en las distintas regiones de la provincia.

La articulación con las entidades profesionales constituye una herramienta clave para acompañar la implementación de Neuquén Habita y facilitar que las familias puedan avanzar con la documentación y los requerimientos técnicos necesarios para concretar sus proyectos habitacionales.

Las familias interesadas en acceder a la Línea de Créditos pueden realizar su postulación de manera digital a través de la oficina virtual: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/

El respaldo de los escribanos

Los escribanos de la provincia de Neuquén ya comenzaron a trabajar con las escrituras de los candidatos a los créditos Neuquén Habita, el programa provincial que ofrece hasta 150 millones de pesos en un préstamo hipotecario no bancario para la construcción o ampliación de la casa propia.

A partir del convenio firmado con la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén puso a disposición personal administrativo y un total de 50 escribanos adherentes en distintas localidades, que buscan facilitar el acceso de los adjudicatarios a este trámite.

"La iniciativa parte de la decisión del Poder Ejecutivo de lanzar una línea de crédito para las personas que quieran construir su primera vivienda o remodelar la que ya tienen, y que son de una franja social que, si bien pudo tener acceso a un título de propiedad de un lote o una casa, no cuentan con los requisitos que exige un banco privado", explicó a LM Neuquén Carla Naso, secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén.

Según explicaron desde la institución, una vez notificados, los adjudicatarios deben acercarse a la escribanía que les fue asignada con la documentación correspondiente para avanzar con el proceso de escrituración. En caso de no conocer qué profesional interviene en su trámite o tener dudas sobre la designación, pueden comunicarse directamente con el Colegio de Escribanos, donde se les brindará la información de contacto del escribano asignado.