Más ágil y a precio diferencial, los escribanos tramitan las escrituras de los beneficiarios del Neuquén Habita

El Colegio de Escribanos de Neuquén asesora a las familias que acceden a los créditos hipotecarios de la provincia. El paso a paso para inscribirse.

El Colegio de Escribanos de Neuquén asesora a las familias que acceden a los créditos hipotecarios de la provincia.

Los escribanos de la provincia de Neuquén ya comenzaron a trabajar con las escrituras de los candidatos a los créditos Neuquén Habita , el programa provincial que ofrece hasta 150 millones de pesos en un préstamo hipotecario no bancario para la construcción o ampliación de la casa propia.

A partir del convenio firmado con la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén puso a disposición personal administrativo y un total de 50 escribanos adherentes en distintas localidades, que buscan facilitar el acceso de los adjudicatarios a este trámite.

Desde el gobierno provincial aseguraron que ya son 3400 los inscriptos para el programa, que exige que las familias tengan un ingreso mensual de al menos 1,3 millones de pesos para poder afrontar una cuota mensual de 400 mil pesos por mes . Los préstamos a 20 años tienen tasas de interés más bajas que las que ofrecen los bancos, y su monto total va de 30 a 150 millones, según el tipo de programa.

"La iniciativa parte de la decisión del Poder Ejecutivo de lanzar una línea de crédito para las personas que quieran construir su primera vivienda o remodelar la que ya tienen, y que son de una franja social que si bien pudo tener acceso a un título de propiedad de un lote o una casa, no cuentan con los requisitos que exige un banco privado", explicó a LM Neuquén Carla Naso, secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén.

Hasta el momento, ya se gestionaron más de 400 expedientes de familias neuquinas que solicitan este crédito, y que pueden obtener asesoramiento notarial de forma ágil y a menor costo gracias a este convenio.

El presidente del Colegio, Gustavo Russó, destacó que la institución trabajó durante los últimos meses en la adecuación de los procedimientos para que la operatoria resulte más simple, rápida y accesible para las familias neuquinas.

El paso a paso para avanzar con el crédito hipotecario

"Desde el Colegio de Escribanos logramos establecer un procedimiento bastante ágil para darle prioridad a estas carpetas, tanto desde la recepción del ADUS hacia el Colegio como dentro del Colegio a todos los adherentes al convenio", expresó.

Según explicaron desde la institución, una vez notificados, los adjudicatarios deben acercarse a la escribanía que les fue asignada con la documentación correspondiente para avanzar con el proceso de escrituración. En caso de no conocer qué profesional interviene en su trámite o tener dudas sobre la designación, pueden comunicarse directamente con el Colegio de Escribanos, donde se les brindará la información de contacto del escribano asignado.

Si bien los créditos de Neuquén Habita exigen menos requisitos que los créditos bancarios, uno de los principales puntos a cumplir es contar con un terreno escriturado. "Por los demás requisitos notariales se ha logrado mucha flexibilidad porque, por ejemplo, no pedimos los libre deuda del impuesto inmobiliario o los retributivos. Todo esto fue teniendo en cuenta el carácter social de los créditos", afirmó Naso.

"Una vez que los notifican, tienen que concurrir a la escribanía que les designan para que el escribano haga el estudio de título, que es el estudio de los antecedentes del inmueble desde la actualidad y 20 años para atrás", dijo y agregó: "Si el estudio es favorable, el IPVU avanza con la solicitud del crédito, para avanzar con todos los certificados y poder firmar la escritura de la hipoteca".

Trámites más ágiles y a menor costo

El esfuerzo del Colegio de Escribanos de Neuquén se tradujo en un impacto concreto para los solicitantes de los créditos Neuquén Habita. Además de acceder de forma más ágil a las escrituras, también acceden a una tarifa diferencial de los honorarios profesionales.

Los escribanos adheridos realizaron un esfuerzo conjunto para reducir significativamente los costos de las escrituras mediante la disminución de honorarios profesionales y la bonificación de distintos gastos notariales, entre ellos la toma de vista de tomos para el estudio de títulos, con el objetivo de facilitar el acceso de los adjudicatarios a la escrituración de sus viviendas.

"Es destacable que logramos establecer un honorario diferencial para los casos de las hipotecas, por debajo de los honorarios mínimos, éticos y obligatorios que tenemos tabulados, y también logramos reducir costos de la toma de vista en el archivo del Colegio", dijo Naso y agregó: "Todo a los efectos de reducir lo mínimo posible el costo de las escritura a los particulares".

Desde el Colegio remarcaron que estas acciones buscan brindar mayor seguridad jurídica, reducir los tiempos de gestión y acompañar la implementación de una política pública que permitirá que más familias neuquinas puedan acceder a la escritura de su vivienda en condiciones más ágiles y accesibles.

Qué documentación se necesita para los créditos de construcción

Para quienes acceden a la línea de construcción de Neuquén Habita, será obligatorio presentar el plano municipal aprobado o con visado en trámite, el cual deberá contar con código QR o firma digital emitida por los municipios de la provincia.

Además, los solicitantes deberán entregar la Planilla de Cómputo y Presupuesto, utilizando el modelo oficial disponible en la Oficina Virtual del programa (https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/). Este documento deberá estar firmado tanto por el beneficiario como por un profesional matriculado y contar con el visado del colegio profesional correspondiente.

En aquellos proyectos que superen los 90 metros cuadrados, el plano deberá indicar expresamente cuál es la superficie que será financiada mediante el crédito. También será necesario presentar una nota firmada en la que se deje constancia de que la parte financiada no supera ese límite.

Los requisitos para obras de ampliación y refacción

En tanto, en la línea de ampliación, la documentación requerida incluye el plano municipal aprobado o con visado en trámite y la Planilla de Cómputo y Presupuesto confeccionada con el modelo oficial de la Oficina Virtual, firmada por el solicitante y el profesional matriculado, además del correspondiente visado profesional.

Para quienes soliciten un crédito destinado a refacciones, la exigencia del plano municipal dependerá del tipo de obra. Será obligatorio cuando los trabajos contemplen modificaciones estructurales, como demoliciones, construcción de nuevos muros o cambios en la cubierta del techo.

En todos los casos, también deberá presentarse la Planilla de Cómputo y Presupuesto firmada por el beneficiario y el profesional responsable, con el visado del colegio profesional.

El Gobierno provincial aclaró además que, cuando el lote esté ubicado fuera del ejido municipal, el plano deberá contar con la aprobación de la Dirección Provincial de Tierras.