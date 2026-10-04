Grave choque frontal en la Ruta del Petróleo en el mismo cruce peligroso: dos heridos

Un Chevrolet Astra y un Fiat Siena protagonizaron un accidente de tránsito este domingo en un cruce con un largo historial de siniestros.

El amanecer del domingo volvió a teñirse de sirenas en la Ruta Provincial 67, la llamada Ruta del Petróleo . Un violento choque y vuelco entre dos autos se produjo en la intersección con calle Benito Machado, en Centenario, cerca de las 6:30, en un horario de escaso tránsito. Es el nuevo acceso a la ciudad por esa ruta, que aún no está asfaltada. Hay dos personas heridas.

Según consignó Centenario Digital, y por razones que todavía se investigan, un Chevrolet Astra y un Fiat Siena impactaron de frente, y el Astra terminó volcado a un costado de la banquina. Ambos autos quedaron con fuertes daños en la parte delantera.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 52, Bomberos Voluntarios de Centenario y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Los dos conductores recibieron asistencia y fueron trasladados en ambulancia, mientras se esperaba un parte sobre su estado de salud.

El Chevrlet Asta quedó destruido en la banquina.

Mientras se hacían las primeras tareas sobre la calzada, el tránsito quedó habilitado por una sola mano.

Accidente en la Ruta del Petróleo: un cruce que se repite

El choque de este domingo es uno más en un corredor que acumula siniestros casi todos los meses. Los 19 kilómetros de la Ruta 67 entre la Autovía Norte y la Ruta 51 se convirtieron en uno de los tramos más castigados de la región, y la lista de antecedentes de este año lo muestra con claridad.

El 17 de septiembre, cerca de las 20:30, dos camionetas de empresas de servicios petroleros chocaron de frente en el camino Laje, a unos cuatro kilómetros de la Ruta 67. Eran una Toyota Hilux de la firma Secco y una Volkswagen Amarok de Santos Vega.

Menos de tres semanas antes, en la madrugada del domingo 30 de agosto, un Chevrolet Aveo con tres ocupantes de Añelo se pasó de largo en la rotonda de las rutas 51 y 67 y volcó junto a la banquina, debajo de un cartel publicitario de grandes dimensiones. El conductor, de 51 años, dio 1,52 gramos de alcohol en sangre y le retuvieron la licencia profesional. El caso dejó expuesto otro problema: el secretario de Tránsito de Vista Alegre, Luis Mera, contó que la falta de iluminación y señalización en las rotondas ya fue relevada varias veces y planteada ante Vialidad Provincial, sin una respuesta concreta hasta ahora.

El 17 de julio, poco antes de las siete de la mañana, el corredor vivió uno de sus episodios más graves del año. Cerca de la Autovía Norte, una Ford Ranger con tres ocupantes que circulaba hacia el norte embistió a una Renault Kangoo con cinco personas que estaba detenida en la banquina. Se activó un Código Rojo con cuatro móviles del SIEN, y cinco heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la capital. La conductora de la Kangoo tuvo que ser rescatada del vehículo y quedó en estado grave.

La duplicación de la Ruta del Petróleo comenzó hace meses en la Autovía Norte.

En la madrugada del 2 de marzo, una Ford EcoSport y un camión Mercedes Benz con acoplado chocaron a un kilómetro de la rotonda de Pluspetrol. Según la División Tránsito, la conductora salía de una empresa de la zona para entrar a la ruta y no advirtió al camión, que tenía prioridad de paso. La mujer, de 39 años, fue trasladada al hospital Heller.

Pocos días antes, a fines de febrero, una camioneta utilitaria quedó totalmente destruida por un incendio durante la noche, cerca del acceso Benito Machado. En esa misma semana, una moto despistó en la Ruta del Petróleo y sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, quedaron gravemente heridos sobre la banquina.

El 2026 había empezado con otra advertencia. La noche del 28 de diciembre de 2025, un auto con tres ocupantes de Barda del Medio, de 55, 22 y 29 años, volcó en la rotonda de las rutas 51 y 67, en el sector Río Neuquén, cuando iban hacia el lago Mari Menuco. Los tres terminaron en el hospital de Centenario. Ese tramo no tiene iluminación desde que se inauguró la ampliación de la multitrocha.

Vuelcos, animales sueltos y banquinas

También hubo episodios insólitos. Un camión atropelló un caballo suelto a unos 200 metros del ingreso a una petrolera, un motociclista chocó contra el animal muerto y el camionero se fue del lugar. En otra ocasión, a una camioneta se le cayó un kayak en plena ruta, provocó el vuelco de un auto y el conductor también se fue sin detenerse.

Imágenes de archivo de la obra de la rotonda de la Ruta 67 y acceso por calle Benito Machado en Centenario.

Ya en octubre de 2023, una Hilux de TGS y un Toyota Corolla chocaron en la Ruta 67, sin heridos. Los investigadores sospechaban que el auto había invadido el carril contrario en un sector de doble línea amarilla. Es el mismo riesgo que se repite en una calzada de una sola mano por sentido, por donde circulan juntos el tránsito petrolero, los trabajadores y quienes van a los lagos.

La duplicación, a mitad de camino

La respuesta oficial a estos accidentes es la duplicación de la calzada queestá en marcha. Según el último balance del gobierno, la obra en la Ruta 67 llegó al 43% de avance. Contempla 19 kilómetros de nueva calzada, paralela a la actual, desde la rotonda de Pluspetrol en la Autovía Norte hasta la Ruta 51, con una inversión de 24.770 millones de pesos de fondos provinciales.

Más de la mitad de la obra todavía está por hacerse. Hasta que esté terminada, el cruce de Benito Machado y el resto del corredor seguirán una alarma para manejar con precaución para quienes viajan hacia Vaca Muerta.