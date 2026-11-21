Los trabajadores del sector mantuvieron una reunión con el Ministerio de Seguridad provincial, luego de haberse movilizado esta semana tras el violento ataque sufrido por un compañero.

Luego de días de reclamos y movilizaciones por la ola de asaltos que afecta a la capital neuquina , los trabajadores de delivery finalmente lograron abrir una instancia de diálogo oficial : fueron recibidos en Casa de Gobierno por el equipo técnico del Ministerio de Seguridad de la provincia. Desde el sector destacaron el rápido giro en la atención gubernamental y aseguraron haber obtenido "respuestas bastante favorables" respecto a las investigaciones en curso y las medidas de prevención.

El encuentro se concretó tras la fuerte visibilización del conflicto que comenzó el martes pasado , cuando un grupo de repartidores se manifestó frente a la sede del Ejecutivo provincial para exigir una audiencia con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini . Si bien en aquella primera instancia los trabajadores solo habían logrado dejar una nota en mesa de entradas sin obtener respuestas concretas , la situación se destrabó en las últimas horas .

Nabil Ahmed, vocero en este caso de los repartidores, confirmó a LM Neuquén que el viernes 20 de noviembre a las 9.30 de la mañana se llevó a cabo, finalmente, la entrevista oficial . Aunque explicó que el titular de la cartera de Seguridad no pudo estar presente debido a que debió viajar temprano por una inauguración oficial, valoró especialmente la celeridad con la que actuaron sus colaboradores tras la presentación formal del petitorio.

"Hoy tuvimos la reunión con la gente de Casa de Gobierno, con el equipo de Nicolini, y la verdad tuvimos respuestas bastante favorables", señaló el trabajador tras salir del encuentro. En esa línea, remarcó el cambio de actitud respecto a reclamos anteriores: "Apenas hicimos la nota, la pasaron directamente con el equipo y nos citaron para que tengamos una entrevista. Esta vez se ocuparon bastante bien".

Asimismo, desde el sector indicaron que el abordaje policial sobre los hechos denunciados ya muestra avances operativos en el territorio. Según precisó Ahmed, en la reunión se confirmo que distintas dependencias policiales -entre ellas varias comisarías y la Brigada de Investigaciones- ya se encuentran trabajando de manera articulada en la problemática. "Se están encargando de todo, así que buenísimo", celebró el repartidor.

María Isabel Sanchez

El violento ataque que detonó el reclamo

La urgencia del pedido de los trabajadores de aplicaciones y cadetería estuvo impulsada por el brutal intento de robo ocurrido la semana pasada por la noche en la intersección de las calles San Martín y Padre Mascardi, en el barrio Bouquet Roldán, en el límite con Cumelén.

En aquella oportunidad, cuatro delincuentes que circulaban a bordo de dos motocicletas interceptaron a un repartidor y lo golpearon con puñetazos en las costillas con la intención de robarle su rodado.

La secuencia quedó registrada en videos que se viralizaron rápidamente y mostraron cómo el asalto logró frustrarse únicamente gracias a la arriesgada intervención de los vecinos de la cuadra, entre ellos un automovilista que subió su vehículo a la vereda para ahuyentar a los atacantes.

Tras ese episodio, los trabajadores habían advertido que los robos de motos, mochilas, teléfonos y billeteras se repiten a diario tanto en esos barrios como en pleno centro neuquino, ejecutados por bandas de jóvenes -muchos de ellos con antecedentes- que aprovechan la vulnerabilidad de quienes circulan solos en horario nocturno.

Con la mesa de trabajo ya abierta en Casa de Gobierno, los repartidores aguardan ahora que el despliegue policial y judicial se traduzca en mayor seguridad en las calles.