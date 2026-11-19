El trabajo inicial de los escuadrones 31 y 32 de Gendarmería permitió desarrollar una investigación de gran envergadura. Desde la fuerza nacional, resaltaron el resultado final.

Los bultos hallados en la zona conocida como Arroyo del Arco fueron la punta del ovillo de un procedimiento de gran envergadura.

El trabajo desplegado por los integrantes de distintas unidades de investigación de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) permitió desbaratar una banda de contrabandistas que operaba en Mendoza y Neuquén y, además, dejar la puerta abierta para otras pesquisas. Desde la fuerza, resaltaron la tarea inicial de los efectivos de la Sección “Icalma ” y el Escuadrón 32 “Aluminé” .

En los últimos días, la GNA desarrolló múltiples acciones a partir de una causa que se abrió por el hallazgo de varios bultos abandonados de cigarrillos en cercanías de Villa Pehuenia. Este incidente fue el disparador de distintas medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) , que incluyeron escuchas telefónicas y la identificación de los posibles depósitos de la mercadería de contrabando.

Apenas se tuvieron las certezas sobre las propiedades que utilizaban los contrabandistas para acumular cajas de cigarrillos, pirotecnia y artículos de bazar, se ordenaron los allanamientos. De acuerdo a lo informado por Gendarmería, se concretaron seis procedimientos en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén.

La investigación arrojó datos destacados como el modus operandi de la banda que, ante inconvenientes en un paso fronterizo, manejaban varias alternativas para que el contrabando hacia Chile no se detuviera. En general, se buscaba atravesar el paso Cristo Redentor, en Mendoza.

Gentileza Gendarmería

Sin embargo, durante el último invierno y frente a las interrupciones permanentes por acumulaciones de nieve, empezaron a frecuentar los pasos neuquinos. Entre otras maniobras para evitar posibles controles en las rutas, la mercadería era enviada a través de encomiendas desde Mendoza a Neuquén. Al respecto, precisaron que “realizaban envíos postales desde Mendoza hacia Neuquén, usando el nombre del principal investigado como remitente”.

Bultos de cigarrillos ocultos en un cañadón

Luego del gran golpe de los últimos días, Gendarmería se encargó de resaltar el primer operativo que fue el disparador de la investigación posterior. En concreto, hicieron mención al hallazgo de cajas de cigarrillos abandonadas a no mucha distancia del límite con Chile, en el cañadón del Arroyo del Arco.

“La mercadería de contrabando fue hallada en cercanías con la República de Chile, en un lugar inhóspito y desolado a la vera del Arroyo del Arco. El avalúo de lo secuestrado supera los 16.250.000 pesos”, indicaron desde Gendarmería sobre la mercadería encontrada semanas atrás en jurisdicción de Villa Pehuenia.

Gentileza Gendarmería

Sobre las circunstancias del operativo, explicaron que tuvo relación con un patrullaje que se estaba realizando en la bifurcación de las rutas provinciales 13 y 23, en Villa Pehuenia, y que el hallazgo fue protagonizado por los efectivos de la Sección "Icalma", en forma conjunta con personal de la Sección "Núcleo" dependientes del Escuadrón 32 “Aluminé”. En total, fueron detectados 25 bultos.

Una causa a cargo de la fiscalía mendocina

El hallazgo de los cigarrillos fue informado en aquel momento a la unidad fiscal de Mendoza y tras la intervención de un juez federal, los gendarmes labraron las actuaciones de rigor y procedieron al secuestro de la totalidad de la mercadería por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). Luego, se intensificaron las acciones investigativas que derivaron en los allanamientos en Buenos Aires, Mendoza y Neuquén y la detención de cinco personas, además del decomiso de mercadería por un valor superior a los 300 millones de pesos.