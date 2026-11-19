Los mandatarios de EE.UU., Rusia y China mantuvieron un inédito encuentro en Shenzhen, en el marco del foro APEC. También abordaron la situación en Irán.

Xi Jinping ocupó el asiento central en la histórica reunión, con Putin a su derecha y Trump a su izquierda.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump , de Rusia, Vladímir Putin , y de China, Xi Jinping , mantuvieron este jueves una inédita cumbre trilateral en la ciudad china de Shenzhen, con la reducción de los arsenales nucleares y la búsqueda de una salida a la guerra en Ucrania como ejes centrales.

La reunión, celebrada en el complejo Kylin Villa, en el marco de la cumbre anual de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), representa el primer encuentro bajo este formato entre los jefes de Estado de las tres potencias.

Durante su discurso de apertura, Trump instó a sus pares a avanzar hacia un recorte del armamento atómico y exigió garantías para impedir su utilización.

"Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump, además, se apartó por momentos de su texto escrito para admitir que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares como líder de un gobierno, porque así funciona el mundo".

WATCH IN FULL: @POTUS's opening remarks at the first-ever trilateral talks between the United States, Russia, and China. pic.twitter.com/HhIrkDDXSD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2026

En la misma intervención, el jefe de la Casa Blanca reclamó acción conjunta frente a la expansión atómica de terceros países, apuntando directamente contra Irán.

"Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", sostuvo Trump, quien previamente había señalado que Washington y Pekín comparten el interés de mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania iniciado en febrero de 2022, Trump precisó que ya había abordado el tema de manera "extensa" con Putin antes de la cita a tres bandas.

"Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", destacó.

La postura de Vladímir Putin sobre Ucrania y la seguridad global

Al tomar la palabra en la apertura del encuentro, el presidente ruso coincidió en la necesidad de encauzar las disputas bélicas y resaltó el rol de los tres países en el escenario internacional.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", declaró Putin.

En ese sentido, el líder del Kremlin confirmó haber tratado la cuestión tanto en su bilateral previa con Xi como en la reunión mantenida horas antes con Trump, a la que calificó de amplia atención "por iniciativa del presidente de EE.UU.".

Donald Trump, Vladímir Putin, y Xi Jinping llegan a la inédita cumbre trilateral que mantuvieron en la ciudad china de Shenzhen.

El mandatario ruso propuso además incluir en la agenda cuestiones vinculadas a la "cooperación económica y seguridad alimentaria y energética".

"Por nuestra parte, estamos convencidos de que Rusia, China y EE.UU., nuestros pueblos, pueden realizar una notable contribución al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad en el mundo, siempre que cooperen de manera constructiva, como socios, sobre la base del respeto mutuo y respeto del balance de intereses", agregó.

El mensaje de Xi Jinping: "Dar el ejemplo"

Por su parte, el anfitrión Xi Jinping planteó que la "interacción positiva" entre los tres gobiernos "no es una opción, sino una obligación" debido a sus "responsabilidades especiales" frente a los problemas globales.

Tras sostener que "la historia es el mejor libro de texto" y advertir que quedó atrás la época en que las naciones operaban como territorios "aislados", el líder chino abogó por vínculos basados en la "coexistencia pacífica" y el "desarrollo equilibrado".

En esa línea, Xi remarcó la condición de los tres países dentro de las Naciones Unidas para reclamar acciones conjuntas.

"Como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros tres países deberían dar ejemplo, cooperar para hacer frente a los desafíos mundiales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y contribuir más al progreso de la humanidad", afirmó.

Xi Jinping realiza su exposición durante la inédita reunión con Trump y Putin en China.

El encuentro se desarrolló alrededor de una mesa circular adornada con flores lilas y flanqueada por las banderas de Rusia, China y Estados Unidos junto a una pintura tradicional china.

En la disposición protocolar, Xi Jinping ocupó el asiento central con Putin a su derecha y Trump a su izquierda, luego de que los mandatarios estadounidense y chino mantuvieran una bilateral sobre comercio y almorzaran juntos antes de la llegada del líder ruso al complejo. El republicano también se había encontrado a solas con el presidente ruso antes de esta inédita reunión trilateral.