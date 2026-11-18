El cuerpo fue hallado el viernes por la tarde en un sector rocoso dentro de la Comunidad Mapuche Curruhuinca. La víctima era un vecino conocedor de la zona.

La Justicia de la provincia de Neuquén mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que murió un hombre , cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en el paraje La Islita , a unos 10 kilómetros del casco urbano de la localidad de San Martín de los Andes . Según los primeros resultados preliminares de la autopsia, la víctima presentaba varias lesiones en el rostro y el cuerpo.

El hallazgo se produjo durante la tarde del viernes 13 de noviembre , alrededor de las 16 horas . Según explicó el comisario inspector Félix Oscar Gómez , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Lagos del Sur , el procedimiento policial se activó a partir de un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de una persona aparentemente desvanecida en las inmediaciones de un sendero, dentro de la jurisdicción de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, en el Parque Nacional Lanín.

Al arribar al sector indicado, los efectivos constataron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales . De acuerdo con lo que se pudo observar a primera vista en el lugar, el cuerpo yacía en el interior de un zanjón que, si bien no configura un barranco pronunciado, presenta una pendiente marcada e irregular , cubierta por rocas de gran tamaño .

Con el avance de las primeras averiguaciones se logró establecer que la víctima no era un turista, sino un vecino de la región. Si bien actualmente residía en el ejido urbano de San Martín de los Andes, pertenecía a la comunidad de ese sector y contaba con un amplio conocimiento del terreno, un dato que los investigadores analizan con especial atención para reconstruir qué hacía allí y cómo terminó en ese zanjón.

Los resultados preliminares de la autopsia

En el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, se ordenó la realización de la autopsia para determinar el origen del deceso. De acuerdo con el adelanto del informe forense aportado por la Fiscalía, el cuerpo presentaba tres lesiones en la cabeza: una ubicada en la región frontal y otras dos por encima de la ceja izquierda. Además de diversos golpes distribuidos en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, la médica a cargo de la autopsia informó que ninguno de esos traumatismos reviste la gravedad necesaria como para haberle provocado la muerte.

Frente a este escenario, la causa permanece abierta y en plena etapa de recolección de pruebas para determinar qué fue lo que sucedió. Fuentes ligadas al expediente confirmaron que, por el momento, la Fiscalía no descarta ninguna línea investigativa.

Para definir el rumbo de la pesquisa, los investigadores aguardan ahora los resultados de una serie de medidas complementarias que ya fueron solicitadas. Entre ellas resulta clave el informe forense definitivo junto con los estudios toxicológicos, cuyos resultados permitirán saber si existió algún factor interno o externo que incidiera en el desenlace.

En paralelo, se espera el avance del análisis criminalístico realizado en la escena del hallazgo para determinar la dinámica exacta en la que ocurrió el hecho. La investigación, en este momento, depende -principalmente- de las pericias encargadas.