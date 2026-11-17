El pronóstico anticipa posibles fenómenos de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento.

La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas , en una jornada marcada por condiciones de inestabilidad que podrían afectar a distintas localidades. Se esperan fenómenos meteorológicos de intensidad variable, algunos de ellos localmente fuertes, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige este martes y comprende a todo el territorio neuquino. El alcance provincial incluye a la región de la Confluencia, el Alto Valle, el centro, el norte y la zona cordillerana , por lo que las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones tanto en las ciudades como en sectores rurales y rutas.

De acuerdo con los parámetros meteorológicos contemplados para este tipo de eventos, las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente. Uno de los principales factores de preocupación es la posibilidad de que se registren lluvias concentradas en poco tiempo.

Maria Isabel Sanchez

Este tipo de precipitaciones puede provocar acumulación de agua en calles, sectores bajos y caminos, especialmente en aquellos lugares donde los sistemas de drenaje tienen dificultades para absorber grandes cantidades de agua en pocos minutos.

La actividad eléctrica también representa un riesgo para quienes se encuentren al aire libre. Durante el desarrollo de las tormentas pueden producirse descargas eléctricas que obligan a extremar los cuidados, particularmente en espacios abiertos, zonas rurales, áreas recreativas y sectores cercanos a cursos de agua.

Otro de los fenómenos previstos es la posible caída de granizo. Aunque no necesariamente se presenta en todas las localidades ni con la misma intensidad, puede ocasionar daños en vehículos, viviendas, cultivos y producciones rurales.

A esto se suman las ráfagas de viento, que pueden provocar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos sueltos y algunas complicaciones en la circulación vehicular. La combinación de lluvia, viento y actividad eléctrica hace necesario prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

Tormentas fuertes, granizo y nieve: las provincias bajo alerta meteorológica.

Las recomendaciones para evitar inconvenientes

Frente a la alerta amarilla que alcanza a Neuquén, es importante adoptar algunas medidas para reducir los riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir de casa durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas, salvo que sea necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar macetas, muebles de jardín, chapas y otros elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad ni carteles publicitarios.

Evitar las actividades al aire libre mientras se registren descargas eléctricas.

No permanecer en playas, ríos, lagunas, piletas o espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Estas medidas también son importantes para quienes deban circular por rutas de la provincia. La presencia de lluvia intensa puede reducir la visibilidad, mientras que el agua acumulada sobre la calzada aumenta el riesgo de perder el control del vehículo.

En esos casos, se recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces correspondientes y evitar maniobras bruscas. Tampoco se debe intentar atravesar calles, badenes o caminos inundados, aunque el nivel del agua parezca bajo.

Atención a los cambios del tiempo en toda la provincia

La extensión territorial de Neuquén hace que las condiciones meteorológicas puedan presentar diferencias importantes entre una región y otra. La evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento de los sistemas de inestabilidad y de las características que adquieran durante su desarrollo.

Por eso, tanto quienes viven en la capital neuquina y las localidades del Alto Valle como los habitantes de la zona centro, el norte y la cordillera deberán prestar atención a los avisos. La recomendación es consultar los sitios oficiales para mantenerse informado.

Mientras permanezca activa la alerta amarilla, será importante no confiarse ante eventuales períodos de calma y mantener las precauciones. Las tormentas pueden intensificarse en poco tiempo y generar complicaciones puntuales, incluso en sectores donde inicialmente no se registraban precipitaciones.

La advertencia alcanza a toda la provincia y exige especial atención durante el desarrollo de los fenómenos, sobre todo por la posibilidad de lluvias intensas, granizo, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.