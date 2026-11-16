Misterio en Cutral Co: el hombre encontrado muerto en su casa era Danonino, un peligroso delincuente

Detectaron un fuerte olor a gas en la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria. En 2021 fue condenado y permaneció prófugo durante varios meses.

El hombre que fue encontrado muerto este domingo por la tarde en una vivienda de Cutral Co era el peligroso delincuente apodado Danonino . La Policía intervino en el lugar luego de que allegados advirtieran la situación y se abriera una investigación.

El hallazgo se produjo en la casa ubicada en Avenida Carlos H Rodríguez, entre Ejército Argentino y Chacabuco, en el límite entre los barrios Zani y Cono de Seguridad.

Según los testimonios de vecinos que conocían al hombre, en diálogo con Cutral Co Al Instante, durante la tarde del sábado había sido visto en el patio de la propiedad donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial.

Misterio por la muerte de Danonino

La víctima fue identificada como Alexis Guzmán Ibáñez por una familiar que había viajado y al retornar encontró al hombre tirado en el piso de la habitación. Aunque se lo intentó reanimar fue imposible y personal médico que arribó en ambulancia constató su deceso.

Respecto a las causas del fallecimiento se espera los resultados de autopsia. Mientras tanto, circula el testimonio de la pariente que lo encontró quien sintió "fuerte olor a gas".

Por el momento, no hay información oficial que permita establecer cómo se produjo la muerte ni confirmar alguna de las hipótesis. Desde Policía indicaron a LM Neuquén que no ampliarán sobre el tema. Las pericias y los resultados de los estudios correspondientes serán determinantes para reconstruir lo sucedido.

Sebastián Fariña Petersen

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, si existió una falla en algún artefacto de calefacción o si hubo una manipulación deliberada de una instalación de gas. Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de angustia o tiene pensamientos suicidas, en Neuquén hay líneas de atención gratuitas y confidenciales:

Neuquén: 299-5358191, disponible las 24 horas, todos los días.

Plaza Huincul: 299-6092226, también con atención las 24 horas.

La fuga de Danonino

En 2021Ibáñez, conocido en el ambiente marginal con el apodo Danonino se había fugado y fue intensamente buscado durante varios meses por la Justicia a raíz de una condena por sumatoria de delitos que incluían, entre otras cosas, robos con armas.

Por ello, había sido condenado a 3 años de prisión, pero lo habían declarado en rebeldía porque se mantenía prófugo. En aquel momento la detención se logró en el marco de un patrullaje de rutina por la calle JJ Valle cuando el personal policial lo localizó próximo a la zona del edificio judicial de Cutral Co.

Danonino había comparecido ante los tribunales que lo juzgaron y condenaron, pero al momento en que debía presentarse para iniciar el cumplimiento de la pena, no lo hizo y eludió varias convocatorias de la Justicia. Así fue que finalmente lo declararon en rebeldía y se ordenó su inmediata captura.

Desde la Policía informaron que ya habían realizado varios allanamientos para tratar de encontrar al peligroso delincuente, los cuales no habían tenido resultados positivos. El último hecho delictivo informado fue en marzo de 2021, en una oportunidad en la que, junto a una cómplice que sería su pareja, robaron ropa de un comercio ubicado en Plaza Huincul.

El botín fue recuperado luego de un exitoso allanamiento realizado por la Policía. Horas antes, ambos delincuentes, habían protagonizado un altercado al atacar a efectivos de la Policía que acudieron a cerrar un local cervecero durante la madrugada.