26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+: más de tres cuadras de manifestantes tomaron las calles de Neuquén

La jornada de celebración y movilización en defensa de los derechos de la diversidad comenzó a las 15 de este sábado. Los detalles.

Más de tres cuadras de manifestantes coparon las calles de Neuquén capital.

La cita estaba hecha y las reglas eran claras: concentrarse, reunirse, hacer comunidad y marchar bajo una misma bandera, la del Orgullo . Así fue como, este sábado 14 de noviembre, desde las 15, comenzaron a llegar los feriantes y los primeros asistentes para dar inicio a la 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Neuquén.

Como en otras ediciones, el Espacio Intercultural Graciela Alonso (ex Arcos Romanos), ubicado en el Parque Central, fue el escenario de un encuentro atravesado por la alegría, la celebración y un fuerte mensaje a la sociedad, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

Las actividades comenzaron con la tradicional feria de emprendedores, que se desplegó en el playón del espacio. Allí, además de puestos de comida, bebidas, ropa y otros productos, no faltaron los brillos, la música pop y los colores de la bandera arcoíris.

En paralelo, sobre el escenario, La Panika estuvo a cargo de la animación para comenzar a calentar los motores de la marcha, que inicialmente estaba convocada para las 19.

Durante la previa se presentaron cantantes, DJs, bailarines y animadores, entre ellos, la artista Bling Queen y el grupo Folclore por Todes, quienes acompañaron una tarde de celebración y encuentro.

Claudio Espinoza

Por qué se movilizaron los participantes

La convocatoria reunió a personas de todas las edades, que se acercaron para participar de una nueva edición de la tradicional movilización. Esta vez, además de celebrar la diversidad, uno de los principales motivos fue repudiar los recientes hechos de violencia y discriminación contra integrantes de la comunidad.

Entre los episodios que generaron preocupación se encuentran el brutal ataque contra un grupo de trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, donde fueron perseguidas y agredidas por un numeroso grupo de adolescentes, y un reciente caso de presunta discriminación hacia un niño trans de 8 años en Plottier.

LM Neuquén estuvo presente en la Marcha del Orgullo y dialogó con los participantes, quienes compartieron los motivos que los impulsaron a movilizarse por las calles de la capital provincial.

“Para resistir, para volver a reafirmar nuestro lugar en la sociedad, para poder caminar en las calles sin que nadie piense que tiene el derecho de hacernos cualquier cosa”, expresó uno de los asistentes.

“Porque estamos y porque cualquier día también es bueno para celebrar y hoy nos celebramos a nosotres”, agregó.

En la misma sintonía, otra participante resaltó la necesidad de mantener la visibilidad de la comunidad frente a los hechos de violencia. “Porque es necesario permanecer visibles para combatir esta creciente ola de violencia, para seguir peleando por los derechos conquistados y por los derechos que aún falta conquistar”, sostuvo.

La libertad también fue uno de los ejes centrales de la jornada. “Porque defendemos la alegría de ser verdaderamente libres”, expresó otra joven.

Claudio Espinoza

Por su parte, otro de los testimonios reflejó el espíritu de celebración y resistencia: “Marchamos por nuestros derechos, porque es importante seguir en las calles en resistencia y porque nos da orgullo la resistencia y esto es una fiesta”.

Más de tres cuadras de manifestantes recorrieron las calles

Finalmente, cerca de las 21, los participantes comenzaron a organizarse para dar inicio a la 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que reunió a una multitud y ocupó más de tres cuadras de las calles de Neuquén capital.

Con banderas, carteles, música y consignas, la columna avanzó por la avenida Argentina en dirección al norte y luego giró hacia el oeste por la calle Roca hasta La Rioja.

En ese sector, los manifestantes realizaron una breve concentración en inmediaciones de la Casa de Gobierno, donde expresaron algunos de los principales reclamos de la jornada.

Posteriormente, continuaron hasta la calle Belgrano, por donde retomaron hacia el este para regresar a la avenida Argentina.

Desde allí, avanzaron hacia el sur hasta la calle Sarmiento y, finalmente, regresaron al Parque Central, donde concluyó el recorrido.

Un fuerte discurso en la 26° Marcha del Orgullo

En el marco de la 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Neuquén, la Comisión Organizadora compartió un documento en el que reivindicó la lucha histórica de las diversidades, denunció situaciones de violencia y discriminación y reclamó políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad.

“La 26° Marcha del Orgullo la realizamos en un contexto de ataques y silencios estatales”, expresaron.

“Las calles vuelven a encontrarnos. Nos movilizamos desde nuestras identidades, nuestras historias y nuestras luchas colectivas, pero también desde la bronca, el dolor y la convicción de que ningún derecho conquistado está garantizado si dejamos de defenderlo con lucha”, agregaron.

Los reclamos por los derechos de la comunidad travesti-trans

La Comisión Organizadora exigió la implementación de una Ley Integral Trans que contemple políticas públicas específicas, sostenidas y financiadas, además de mecanismos de reparación histórica, inclusión social y protección integral.

“No alcanza con reconocer nuestras identidades si el Estado no garantiza las condiciones necesarias para vivir dignamente”, manifestaron. “No alcanza con reconocer nuestras identidades si el Estado no garantiza las condiciones necesarias para vivir dignamente”, manifestaron.

También reclamaron programas habitacionales, acceso al empleo formal, acompañamiento a las vejeces travestis y trans y protección frente a las violencias institucionales.

Claudio Espinoza

Otro de los puntos abordados fue el reconocimiento del trabajo sexual y la necesidad de garantizar condiciones dignas, derechos laborales, acceso a la salud y protección para quienes lo ejercen.

“La clandestinidad, la precarización y la violencia no son políticas de cuidado. El reconocimiento de derechos sí lo es”, remarcaron. “La clandestinidad, la precarización y la violencia no son políticas de cuidado. El reconocimiento de derechos sí lo es”, remarcaron.

El recuerdo de Azul Semeñenko

Durante el discurso también hubo un espacio dedicado a recordar a Azul Semeñenko, mujer trans, trabajadora sexual y empleada estatal asesinada por Roberto Daniel Sánchez en Neuquén.

“El transfemicidio de Azul Semeñenko constituye una herida profunda para la comunidad travesti y trans de Neuquén y para toda nuestra sociedad”, expresaron. “El transfemicidio de Azul Semeñenko constituye una herida profunda para la comunidad travesti y trans de Neuquén y para toda nuestra sociedad”, expresaron.

Además, hicieron referencia al reciente veredicto del jurado popular que declaró responsable al acusado por el crimen, una decisión que calificaron como un antecedente histórico para la provincia.

Los organizadores también repudiaron los recientes ataques contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo.

“Exigimos investigación, justicia, protección integral para las víctimas y políticas públicas que garanticen el derecho a habitar la ciudad sin miedo”, sostuvieron.

También se habló del reciente episodio de discriminación contra un niño trans en la localidad de Plottier.

Por otra parte, reclamaron justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y reiteraron su rechazo a los crímenes motivados por el odio hacia las identidades y orientaciones sexuales.

“Justicia es que no vuelva a pasar. Fue un lesbicidio, fue un crimen de odio. No dejemos avanzar el lesbodio”, expresaron.

Claudio Espinoza

Críticas al Gobierno nacional

El documento también incluyó cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional. Desde la organización consideraron que existe un retroceso en materia de políticas públicas destinadas a las diversidades sexuales y de género.

“El odio no aparece de manera espontánea, se construye, se reproduce y encuentra legitimidad cuando desde los espacios de poder se deshumaniza a sectores populares de la sociedad”, advirtieron. “El odio no aparece de manera espontánea, se construye, se reproduce y encuentra legitimidad cuando desde los espacios de poder se deshumaniza a sectores populares de la sociedad”, advirtieron.

Frente a este escenario, reivindicaron la organización colectiva, la memoria y la movilización como herramientas fundamentales para sostener los derechos conquistados.

Claudio Espinoza

“Marchamos por nuestras travestis históricas, por les trabajadores sexuales, por las infancias trans, por las lesbianas, por las personas no binarias, por las personas discapacitadas y neurodivergentes, por nuestras vejeces y por todas las identidades que construyen cotidianamente este movimiento”, expresaron.

Tras la movilización y la lectura del documento, pasadas las 22.30, la jornada tuvo su cierre musical con las presentaciones de DJ Alexis Ene y Santa BEIBI, artista oriunda de La Plata, quienes acompañaron el final de una nueva edición de la Marcha del Orgullo en la capital neuquina.