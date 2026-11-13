Cinco alcoholemias positivas en controles de tránsito: cuál fue la más alta

Se montaron los operativos en la madrugada de este viernes en la zona de las calles Expedicionarios del Desierto y Belgrano de la vecina cuidad de Centenario.

Nuevos controles de tránsito arrojaron cinco alcoholemias positivas en la vecina ciudad de Centenario . Los operativos se montaron en la madrugada de este viernes sobre las calles Expedicionarios del Desierto y Belgrano.

Desde la Secretaría de Tránsito, Transporte y Bromatología informaron que en el marco de los operativos de control vehicular se labraron 25 actas contravencionales, tres vehìculos quedaron retenidos.

Sobre las cinco alcoholemias positivas, los efectivos policiales detectaron que el registro más alto de los conductores detectados fue el que le dio como resultado 1.82 gramos de alcohol en sangre.

Desde el municipio indicaron que estos controles, llevados a cabo por las fuerzas policiales, “buscan promover una circulación más segura, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y resguardar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Los operativos montados en la vecina ciudad estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito en conjunto con Policía de Tránsito Villa Obrera, Comisaría 5°, Metropolitana y la división operativa DEMOSE.

Pararon 420 vehículos con increíbles resultados

Hace un mes se llevo a cabo un control en la zona del expeaje sobre la Ruta 7. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

En esa oportunidad, el operativo fue un trabajo en conjunto entre inspectores de la municipalidad, Policía de la División Tránsito de Villa Obrera, Comisaría Quinta y Seguridad Vial Nacional y Provincial, indicó la secretaria de Tránsito Yésica Torres. El objetivo de este operativo es fortalecer la seguridad vial.

Fueron 420 vehículos los que se sometieron al test de alcoholemia y hubo resultados positivos. Incluso, un conductor se llevó el récord de la noche con 1,96 gramos de alcohol en sangre. Un total de 21 vehículos fueron secuestrados por resultados positivos y se redactaron 25 actas contravencionales.

Según indicó Torres, los operativos seguirán realizándose los próximos días. De igual manera, cabe destacar que el próximo fin de semana serán los festejos por el aniversario de Centenario, por lo que verán la posibilidad de realizan controles dentro del ejido de la ciudad.

Así ocurrió el fin de semana pasada, donde la calle Belgrano en el Casco Viejo fue el escenario de un operativo sorpresa. En aquella ocasión, 17 vehículos fueron secuestrados, entre ellos 2 motocicletas, de ellos, 14 fueron por alcoholemia positiva y un solo vehículo por falta de documentación.

El caso más alto que se registró en esa noche fue de 2,23 de alcohol en sangre.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente de prevención, control y concientización para promover una circulación más segura y responsable en nuestras calles y rutas.