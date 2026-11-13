La Cámara de Galeristas eligió a Neuquén como sede de su primer evento en el interior. Busca romper el mito de las obras de arte como objetos inalcanzables y acercar al público con las producciones artísticas.

NODO: el evento que busca impulsar las galerías locales y unir a los artistas con el público

Con la exposición de obras de tres artistas visuales de raíces neuquinas, este viernes comenzó oficialmente NODO Circuito Neuquén 2026 , una propuesta que busca aunar a los hacedores de arte con galeristas, museos, coleccionistas y la comunidad local para visibilizar la producción cultural de la zona y barrer con el mito de la comercialización de las obras de arte como un gusto exclusivo y elitista.

El evento, que se extenderá hasta el domingo, es organizado por Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, que eligió a Neuquén como sede de su primer desarrollo en el interior del país con la intención de promover la creación de galerías, consolidar un nuevo público y generar relaciones y oportunidades concretas para galeristas y artistas que buscan comercializar sus obras de arte.

La secretaria de Cultura de la provincia de Neuquén, María José Rodríguez , destacó la posibilidad de tener a Neuquén capital como punto de encuentro para 140 artistas de la región y unas 14 galerías y salas de exposiciones públicas de la zona. Además del diálogo con el público, que podrá ser parte de las exposiciones y distintas actividades de forma gratuita , el evento busca sembrar las primeras pautas para fomentar la comercialización.

"Estamos en una época de transición donde la cultura forma parte de una industria, la industria cultural, y más allá de lo sensorial, el arte tiene un proceso de comercialización", dijo la funcionaria, que busca que el encuentro sea un puntapié inicial para que más galeristas pongan la mirada en la región.

Sebastián Fariña Petersen

"Galerías hay muy poquitas, aunque sí existen salas de arte municipales o provinciales; nuestro objetivo era marcar el ejercicio de la galería y acompañar a los artistas", dijo y agregó: "Esta es la semilla para poder trazar un camino. La idea no era traer un plan armado, sino construir con los artistas según sus necesidades".

De la importancia de vender arte al mito de los precios inalcanzables

El presidente de Meridiano, Diego Obligado, participó del lanzamiento del evento y aclaró que los galeristas buscan generar un diálogo fluido con los artistas de todo el país para que puedan acceder a las galerías y vender sus propias obras.

Para el referente cultural, la comercialización "es un punto realmente muy difícil. En general, los artistas casi no se creen con derecho, a cobrar, o a veces está mal visto".

Sebastián Fariña Petersen

"Lo que vamos a decir y compartir con los artistas es: 'Tu hora de trabajo vale, tenés que cobrar y tenés que intentar vender'", aseguró. Agregó que es importante romper el mito de las obras de arte como objetos elitistas a precios inalcanzables.

"Si uno ve las noticias de venta de cuadros famosos a precios megainternacionales que compran las empresas, esa no es la realidad local", dijo Obligado y aclaró: "El arte está al alcance de cualquiera".

En ese sentido, la exposición de los artistas busca romper con el halo inalcanzable que tienen las artes visuales. Por el contrario, propone las visitas gratuitas como una puerta de entrada para que la comunidad neuquina se deje conmover por sus propios hacedores.

Sebastián Fariña Petersen

"Producciones de arte hay en todo el país; lo que falta es que se conozcan en su propio lugar y que desde ahí se irradien", dijo y agregó: "Es muy importante que los artistas de la región vuelvan a entrar en contacto entre ellos, imaginen proyectos y tengan en la cámara a un aliado".

Meridiano hoy reúne a 67 galeristas de todo el país. Uno de ellos es Nicolás Barraza, de la galería MITE de Buenos Aires, que lleva años trabajando con artistas de raíces neuquinas.

Sebastián Fariña Petersen

"Me parece superimportante la propuesta de Nodo; espero que se haga en otras provincias y celebro que la primera edición fuera de Buenos Aires sea en Neuquén", dijo y agregó: "Es genial ir un poco más lejos todavía y salir de los circuitos ya establecidos, como Córdoba o Rosario".

Para el galerista, que acompañó la presentación del artista Ariel Mora, NODO "es una oportunidad buenísima para conectarse, generar lazos con nuevos agentes y artistas del sur, y seguir estudiando, aprendiendo y descubriendo talentos".

Sebastián Fariña Petersen

Días, horarios y actividades

La programación comenzará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15.

Viernes 13 de noviembre

11:00 | Centro de Convenciones Domuyo : lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026, con la presentación de obras de Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas.

| : lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026, con la presentación de obras de Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas. 12:30 | Centro de Convenciones Domuyo: conversatorio El mercado del arte hoy: contextos, escenas y oportunidades, con Andrei Fernández (curadora e investigadora del NOA), Carlos Stia (coleccionista de Rosario) y Diego Obligado (galerista y presidente de Meridiano, Rosario). Moderará Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano.

Sebastián Fariña Petersen

Sábado 14 de noviembre

10:00 | Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén : conversatorio Circulación, públicos y coleccionismo, con Diego Stagnaro (artista y gestor de Espacio Cubo, Neuquén), Laura Valdivieso (artista, curadora, gestora y docente de Mendoza) y Pablo Montini (historiador, curador y director del Museo MARC, Rosario). Moderará Analía Solomonoff, directora del Programa NODO.

| : conversatorio Circulación, públicos y coleccionismo, con Diego Stagnaro (artista y gestor de Espacio Cubo, Neuquén), Laura Valdivieso (artista, curadora, gestora y docente de Mendoza) y Pablo Montini (historiador, curador y director del Museo MARC, Rosario). Moderará Analía Solomonoff, directora del Programa NODO. 17:00 | Centro de Convenciones Domuyo: conversatorio Territorio y proyección patagónica: Residencias, con Valeria Conte Mac Donell (Residencia Otro Lado, San Martín de los Andes), Andrés Zerneri (Residencia C421, Villa La Angostura) y Suyai Otaño (Residencia Manta, San Martín de los Andes). Moderará Marcelo F. A. del Hoyo, artista, curador, docente e investigador de Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

Domingo 15 de noviembre