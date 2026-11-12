Caída mundial de Outlook y otros servicios de Microsoft: qué pasó y cuándo volverán a funcionar

Afecta a miles de usuarios. También se registraron problemas en Teams, OneDrive, Copilot y Microsoft 365 y en algunas funciones de ChatGPT y Claude.

Se registra una caída mundial de Outlook y otros servicios de Microsoft.

El servicio de correo electrónico Outlook, de Microsoft , sufrió una caída masiva este jueves 12 de noviembre y dejó a miles de usuarios sin poder acceder a sus cuentas. La interrupción comenzó después del mediodía y se extendió a otras plataformas de la compañía, entre ellas Teams, OneDrive, Copilot y Microsoft 365, con reportes de problemas en distintas partes del mundo.

De acuerdo con los registros de Downdetector, los primeros reportes de errores comenzaron alrededor de las 14:30. Los inconvenientes incluyeron dificultades para ingresar a las aplicaciones desde computadoras y teléfonos celulares, consultar los buzones y enviar correos electrónicos.

La cuenta oficial de Microsoft 365 Status informó que estaba investigando los problemas de acceso a Exchange Online, especialmente en el continente americano. Sin embargo, posteriormente confirmó que la incidencia podía tener un alcance global.

"Estamos trabajando para mitigar el impacto y hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región", comunicó la empresa a través de su cuenta en X.

Qué pasó con los servicios de Microsoft

La compañía explicó que detectó una carga elevada en parte de su infraestructura tecnológica, una situación que estaría provocando los errores de conexión y las interrupciones en sus plataformas.

Para reducir el impacto, Microsoft comenzó a redistribuir el tráfico y reiniciar los servidores afectados. Además, suspendió temporalmente los despliegues de cambios en sus sistemas mientras trabaja para recuperar el funcionamiento habitual.

El incidente fue identificado con el código EX1550543. Por el momento, la empresa no precisó qué originó la sobrecarga ni informó cuántos usuarios y organizaciones resultaron afectados.

Si bien los reportes de fallas comenzaron a disminuir y algunos servicios muestran señales de recuperación, todavía no existe una confirmación oficial de que todas las plataformas hayan vuelto a funcionar con normalidad.

La caída de Microsoft también afecta a ChatGPT y Claude

Los inconvenientes no se limitaron a las herramientas de Microsoft. Los problemas de infraestructura también repercutieron en algunas funciones de servicios de inteligencia artificial de otras compañías.

OpenAI informó que está investigando fallas en los conectores que permiten integrar ChatGPT con herramientas de Microsoft. Los errores impiden establecer nuevas conexiones y utilizar determinadas funcionalidades vinculadas con esos servicios.

Por su parte, Anthropic confirmó que una falla en un proveedor externo afectó el conector de Microsoft 365 para Claude. Entre los inconvenientes reportados aparecen dificultades para acceder al correo electrónico, los calendarios y las herramientas de búsqueda asociadas a la plataforma.

Esto no significa que ChatGPT y Claude hayan dejado de funcionar por completo, sino que algunas de sus prestaciones que dependen de la infraestructura de Microsoft presentan problemas.

Cuándo volverá a funcionar Outlook

Microsoft todavía no comunicó un horario estimado para el restablecimiento completo de Outlook y el resto de sus plataformas.

La compañía continúa trabajando para solucionar la incidencia y aseguró que brindará actualizaciones a través del centro de administración de Microsoft 365.

Mientras tanto, los usuarios pueden consultar la evolución de los problemas en el centro oficial de estado de Microsoft 365, donde se publican las novedades sobre el incidente EX1550543.

Por ahora, la recuperación es gradual y persisten dificultades de acceso en algunos servicios. La empresa mantiene abierta la investigación para determinar el origen de la falla y normalizar la conectividad en todas las regiones.