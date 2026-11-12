Alerta por brote de viruela del mono en Brasil y preocupación en Argentina por el avance de la cepa más contagiosa

Hay una gran cantidad de viajeros que hubo por la presencia de Franco Colapinto en Brasil, y brasileros que llegaron por la visita del Papa León XIV.

Brasil registra un aumento de casos de viruela del mono, principalmente en San Pablo y Río de Janeiro.

Un brote de viruela del mono en Brasil encendió las alertas sanitarias por el aumento de contagios en las últimas semanas. El incremento se concentra principalmente en dos de los destinos más visitados del país y generó preocupación por la circulación de una variante con mayor riesgo de transmisión.

La evolución de los casos despertó la atención de las autoridades sanitarias debido a la velocidad con la que se expandieron las infecciones. Además, el escenario resulta relevante para otros países de la región, especialmente por el movimiento de viajeros entre Brasil y Argentina.

Los registros más recientes muestran que San Pablo contabilizó 64 nuevos contagios en apenas un mes, mientras que Río de Janeiro confirmó 74 casos en los últimos dos meses. Esta última cifra representa siete veces más que la registrada durante el mismo período de 2025.

El brote de la viruela del mono en Brasil preocupa a la Argentina

El aumento también vuelve a poner el foco sobre la cepa de mayor riesgo de contagio detectada en Argentina, y las precauciones que deben tomar quienes tengan previsto viajar.

Los datos se conocen en un contexto de idas y venidas de argentinos y brasileños entre países limítrofes. El último fin de semana tuvo lugar la carrera de Fórmula 1 en San Pablo, a la que viajaron muchos a ver a Franco Colapinto.

A eso se suma la visita del Papa León XIV, que trajo fieles de diferentes países de Latinoamérica hacia la Argentina, entre ellos brasileños.

Viruela del Mono: detectaron dos casos que podrían haberse contagiado en El Calafate.

Otro factor es el movimiento turístico, ya de cara además a las próximas vacaciones de verano, lo que enciende una luz de alerta por los eventuales cuidados que hay que tener ante esta enfermedad.

El Ministerio de Salud de Brasil informó que el país acumula 832 casos de viruela del mono. El aumento se concentra principalmente en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y Brasilia.

Cómo se contagia la Viruela del Mono

La viruela del mono se transmite principalmente por contacto directo con lesiones de la piel:

contacto íntimo o sexual.

contacto con secreciones y fluidos corporales.

compartir ropa, toallas u objetos contaminados.

Los síntomas incluyen lesiones cutáneas, fiebre, dolores musculares, cefalea e inflamación de ganglios.

Según los expertos, el tema merece atención epidemiológica, especialmente por el incremento reciente de contagios. Sin embargo, no significa que se esté ante una situación comparable a la primera emergencia internacional de 2022, cuando la OMS puso un foco especial en esta enfermedad.

En Argentina, en lo que va del año se registró un total de 23 contagios (en promedio viene habiendo uno nuevo por semana), pero la mala noticia es que ya suman al menos cuatro del clado Ib (ubicados en Córdoba, San Juan y dos en provincia de Buenos Aires).

El primero de ellos fue en marzo y se atendió en un hospital porteño. Esta cepa se detectó por primera vez en la República Democrática del Congo y es la más contagiosa de todas de persona a persona, aunque menos letal que la ancestral que tuvo origen en África Occidental.

Vacunas para evitar la propagación

Brasil está reforzando la disponibilidad de vacunas: el Ministerio de Salud de ese país acaba de negociar la adquisición de 25.000 dosis adicionales. La vacunación está dirigida a grupos de riesgo y no es masiva.

Según las autoridades brasileñas, el aumento de casos en la capital paulista es suficientemente significativo como para considerarlo un foco epidemiológico que merece seguimiento, aunque todavía no implica una emergencia sanitaria global.

Como la transmisión ocurre fundamentalmente por contacto físico estrecho, especialmente piel con piel y la mayoría de las veces durante las relaciones sexuales, no se recomienda la vacunación masiva de la población general, sino sólo para los grupos de riesgo más expuestos.