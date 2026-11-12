Se derrumbó un edificio en Brooklyn, hay cinco muertos y buscan sobrevivientes en los escombros

El colapso provocó además 19 heridos. Decenas de rescatistas trabajan entre los escombros para encontrar a posibles sobrevivientes.

Equipos de rescate trabajan entre los restos del edificio que se derrumbó en Brooklyn, Nueva York.

Al menos cinco personas murieron y otras 19 sufrieron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn , Nueva York . El hecho ocurrió el miércoles 11 de noviembre por la tarde y generó un importante operativo de emergencia en el lugar.

Luego del colapso, bomberos , policías y equipos de rescate se desplegaron en la zona para remover los restos de la construcción y asistir a las víctimas. Las tareas se extendieron durante varias horas ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas.

Según las primeras informaciones, la estructura cayó sobre una excavación de una obra lindera. Decenas de rescatistas continuaban trabajando entre los escombros para descartar la presencia de sobrevivientes.

¿Qué se sabe sobre el derrumbe?

El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local en el barrio de Flatbush. Según el jefe de bomberos, John Esposito, el edificio de apartamentos, construido en 1930 y con cuatro viviendas, se desplomó sobre una excavación en una obra contigua. Las causas se están investigando.

La comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore, informó de 19 víctimas, siete de ellas menores de edad, aunque no precisó si los fallecidos eran adultos o niños.

Más de 250 bomberos y equipos de emergencia participaron en las labores de rescate, apoyados por drones, perros rastreadores y sierras mecánicas. "No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe y esta será una operación prolongada", afirmó Bonsignore.

Por su parte, Esposito advirtió que la inspección completa del lugar podría llevar varios días: "No sabemos cuántas personas permanecen desaparecidas". Medios locales informaron de que al menos cuatro supervivientes, entre ellos una mujer embarazada, fueron rescatados entre dos y dos horas y media después del colapso.

El lote tenía antecedentes por trabajos de demolición sin autorización

Los registros municipales citados por CNN indican que, en abril, un contratista de demolición recibió una infracción por continuar las tareas de demolición en el terreno pese a una orden de suspensión. El expediente se resolvió en octubre, después de que la empresa pagara USD 10.000 en sanciones.

No obstante, la causa del colapso aún no ha sido determinada. La legisladora estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, cuya oficina se encuentra a pocas cuadras del lugar, dijo a NY1, según recogió CNN, que el predio vecino había albergado un centro diurno para adultos y esperaba permisos para construir viviendas asequibles.

“Desconocemos los detalles sobre las causas del derrumbe del edificio, pero lo único que sé es que probablemente ha estado abandonado”, afirmó.

La concejala de Nueva York Farah Louis, representante de Flatbush, calificó las imágenes del lugar de “desgarradoras” en un comunicado recogido por ABC News. “Estamos consternados al saber que al menos una persona ha perdido la vida, que hay varias personas atrapadas y otras varias heridas”, lamentó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo debido a la inestabilidad de los restos del edificio y a los peligros existentes bajo la superficie.

En un mensaje en la red social X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Según un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de “bomba” cuando el edificio se derrumbó. Melissa Orna, otra testigo de la tragedia, relató a The New York Times: “Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”.

Equimos de rescate continúan trabajando el lugar para hallar sobrevivientes.